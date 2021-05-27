Анастасии Заворотнюк стало хуже: рак вернулся

Об этом рассказала коллега Анастасии. По ее словам, после лечения и процедур артистке стало легче, и врачи разрешили ей заниматься плаванием. “Так она надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн в какой-то степени ей помог, ведь это хорошая физиотерапия. Вес не ушел, самочувствие улучшилось. Но однажды Насте стало плохо в бассейне. В ходе обследования стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии”, — сообщает подруга.

По ее словам, родные хотели перевезти 50-летнюю Заворотнюк за границу, но затем отказались от этой идеи. Российские медики дают положительные прогнозы и считают, что у актрисы есть шанс победить рак. “Настя сейчас неузнаваема, она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Словом, совсем другой человек”, — подчеркивает инсайдер.

Рядом с Настей постоянно находится любимый супруг, фигурист Петр Чернышев. “Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Страничку “Поддержка Заворотнюк” в Instagram ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама”, — говорит подруга.