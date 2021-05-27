Актер из “ментовских” сериалов избил человека

Конфликт произошел около часа ночи в четверг, 27 мая, возле ресторана в центре Москвы. Отмечается, что прохожие узнали артиста, когда тот душил потерпевшего, прижав его к земле. Что именно стало причиной драки, неизвестно. Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. У 54-летнего артиста зафиксированы ссадины и ушиб головы.