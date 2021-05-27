Фестиваль еды Suur Tallinna Toidutänav переносится на две недели вперед

Правительство Эстонии на своем заседании 25 мая постановило, что с 14 июня в мероприятии на открытом воздухе смогут принимать участие до 1000 человек, при этом мероприятия также должны заканчиваться не позднее полуночи.

Фестиваль еды Suur Tallinna Toidutänav состоится 18 и 19 июня на Таллиннском Певческом поле. В течение двух дней аллея Певческого поля превратится в самую большую гастрономическую улицу еды в Балтии. На протяжении более 500 метров можно будет отведать различный стрит фуд. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского Джелато. В течение обоих дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа - будут открыты несколько DJ зон.