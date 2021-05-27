Выставка “Похмелье” в Fotografiska: мир фотоискусства Эстонии 90-х годов(1)
“Мы планировали выставку DeStudio с первых дней работы Fotografiska Tallinn — спустя два года наш план наконец-то осуществился. Мерила и Лауритс, которые всегда все делали по-своему, внесли огромный вклад в развитие местного фотоискусства. Их творчество актуально и сегодня — в нем можно найти много параллелей с сегодняшним обществом”, — рассказывает сооснователь Fotografiska Tallinn и руководитель выставочных проектов Маарья Лоорентс. Это 22-я выставка основной программы Fotografiska Tallinn и одновременно вторая экспозиция эстонских художников после выставки Анны-Стины Треумунд.
Арт-дуэт DeStudio зародился летом 1992 года, когда два молодых фотографа Марила и Лауритс пришли к выводу, что в хаотичном мире самое важное выжить, оставаясь при этом художником. Поэтому было принято решение создать арт-группу, которая занималась бы и искусством, и рекламой. Работы DeStudio неразрывно связаны с эпохой начала 1990-х годов, когда в обществе все менялось и перестраивалось — было одновременно много нелепого, жестокого и будоражащего. Куратор выставки Ээро Эпнер считает, что именно поэтому DeStudio любили создавать коллажи, сперва разбирая единое целое по кусочкам, а затем складывая из них нелогичные и сюрреалистичные сюжеты.
“Часто работы выполнялись в грубой манере; повторяющимся мотивом служило человеческое тело — нередко принадлежащее какой-нибудь поп-звезде, — разорванное на части или эротически зазывающее. Кичливые форматы и ироничный подход были также связаны с эпохой, когда существовавшие доселе иерархии распадались, а новые еще не успели о себе заявить”, — делится своим видением куратор выставки.
В тот период времени фотография в Эстонии занимала определенную нишу; до начала 1990-х годов фотографии на художественных выставках не экспонировались. Затем в мир искусства ворвалось сразу несколько молодых фотографов, которые привнесли свежий, концептуальный, мощный, ироничный взгляд на всевозможные темы от политики до личных переживаний. По словам Эпнера, DeStudio стали одними их первых, кто сломал барьер между фотографией и искусством: “Неожиданным было уже то, что занимающийся фотографией дуэт стал выставлять свои работы в художественных галереях и на художественных выставках. Одновременно с этим DeStudio были среди первых фотографов, чьи работы начали покупать художественные музеи — последние наконец-то приняли фотографию в лоно искусства”.
Группа DeStudio работала и как рекламное бюро, предлагая клиентом целостные решения от слоганов до графического оформления. Они стали одним из самых успешных и известных агентств в Эстонии. Херкки-Эрих Мерила и Пеэтер Лауритс познакомились в детстве. В 1980-е оба занялись фотографией, их сотрудничество началось до того, как было создано объединение DeStudio.
Выставка “Похмелье” в Fotografiska Tallinn открыта с 28 мая до осени. Экспозицию дополняет недавно выпущенная объемная 300-страничная фотокнига, которая содержит большую подборку произведений DeStudio, и короткометражный фильм “DeStudio. Hangover. Pohmelus” режиссера Марианне Кывер.