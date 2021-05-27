Выставка “Похмелье” в Fotografiska: мир фотоискусства Эстонии 90-х годов

“Мы планировали выставку DeStudio с первых дней работы Fotografiska Tallinn — спустя два года наш план наконец-то осуществился. Мерила и Лауритс, которые всегда все делали по-своему, внесли огромный вклад в развитие местного фотоискусства. Их творчество актуально и сегодня — в нем можно найти много параллелей с сегодняшним обществом”, — рассказывает сооснователь Fotografiska Tallinn и руководитель выставочных проектов Маарья Лоорентс. Это 22-я выставка основной программы Fotografiska Tallinn и одновременно вторая экспозиция эстонских художников после выставки Анны-Стины Треумунд.

Арт-дуэт DeStudio зародился летом 1992 года, когда два молодых фотографа Марила и Лауритс пришли к выводу, что в хаотичном мире самое важное выжить, оставаясь при этом художником. Поэтому было принято решение создать арт-группу, которая занималась бы и искусством, и рекламой. Работы DeStudio неразрывно связаны с эпохой начала 1990-х годов, когда в обществе все менялось и перестраивалось — было одновременно много нелепого, жестокого и будоражащего. Куратор выставки Ээро Эпнер считает, что именно поэтому DeStudio любили создавать коллажи, сперва разбирая единое целое по кусочкам, а затем складывая из них нелогичные и сюрреалистичные сюжеты.

“Часто работы выполнялись в грубой манере; повторяющимся мотивом служило человеческое тело — нередко принадлежащее какой-нибудь поп-звезде, — разорванное на части или эротически зазывающее. Кичливые форматы и ироничный подход были также связаны с эпохой, когда существовавшие доселе иерархии распадались, а новые еще не успели о себе заявить”, — делится своим видением куратор выставки.