Скрытый смысл в советских мультфильмах

Обратите внимание, почти каждый советский мультфильм рассказывал о взаимодействии личности и коллектива, показывал, как важно не отрываться от социума. Но так ли это на самом деле?

"Ну, погоди!"

Самый любимый и знаменитый сюжет о хулигане-волке и хорошем мальчике-зайчике. На самом деле в центре внимания оказывается резкое классовое разделение. Волк представляет рабочий класс — грубый, невоспитанный, его действия нелогичны, вероятно, из-за нехватки образования. А вот умный и порядочный заяц — это интеллигенция, олицетворение людей науки и искусства. В мультфильме четко прослеживается конфликт между этими слоями общества, но в итоге побеждает интеллигенция — это посыл, что образованные люди всегда будут у руля “государственного корабля”. А где же оказывается рабочий класс? Вопрос остается открытым.

"Чебурашка"

Этот мультфильм учил тому, что стеснялись сказать родители своим детям. Всеобщая пропаганда навязывала стереотип, что нельзя выделяться из всеобщей массы людей и нужно жить как все: работа, семья, дом, иногда дача. А Чебурашка показывал, что можно быть мечтательным и не стесняться высказывать свои желания, ставить цели и добиваться их. Помните: “Мы строили, строили и наконец-то построили”. А еще ушастый друг детей доказал, что можно выделяться из толпы. И не важно чем, мыслями или внешностью, тебя все равно примут и полюбят.

"Винни-Пух"

Непонятно, как советская цензура пропустила этот мультипликационный шедевр, ведь Пух — это образец хитрого и алчного человека, который не может достичь собственного счастья и мешает другому. Вспомните эпизод, когда Пятачок и Винни едят у своего друга Кролика. Пух делает все за поросенка: умывает его, сажает за стол и в конце концов закрывает ему рот салфеткой. Милый Пятачок не говорит ему ни слова, а просто наблюдает за происходящим — не тонкий ли это намек на коммунистическую партию? Медведь решает все за других, сам ничего не говорит (по сути, не предлагает) и не дает высказаться другому.

"Ежик в тумане"