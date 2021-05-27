Скрытый смысл в советских мультфильмах(14)
Обратите внимание, почти каждый советский мультфильм рассказывал о взаимодействии личности и коллектива, показывал, как важно не отрываться от социума. Но так ли это на самом деле?
"Ну, погоди!"
Самый любимый и знаменитый сюжет о хулигане-волке и хорошем мальчике-зайчике. На самом деле в центре внимания оказывается резкое классовое разделение. Волк представляет рабочий класс — грубый, невоспитанный, его действия нелогичны, вероятно, из-за нехватки образования. А вот умный и порядочный заяц — это интеллигенция, олицетворение людей науки и искусства. В мультфильме четко прослеживается конфликт между этими слоями общества, но в итоге побеждает интеллигенция — это посыл, что образованные люди всегда будут у руля “государственного корабля”. А где же оказывается рабочий класс? Вопрос остается открытым.
"Чебурашка"
Этот мультфильм учил тому, что стеснялись сказать родители своим детям. Всеобщая пропаганда навязывала стереотип, что нельзя выделяться из всеобщей массы людей и нужно жить как все: работа, семья, дом, иногда дача. А Чебурашка показывал, что можно быть мечтательным и не стесняться высказывать свои желания, ставить цели и добиваться их. Помните: “Мы строили, строили и наконец-то построили”. А еще ушастый друг детей доказал, что можно выделяться из толпы. И не важно чем, мыслями или внешностью, тебя все равно примут и полюбят.
"Винни-Пух"
Непонятно, как советская цензура пропустила этот мультипликационный шедевр, ведь Пух — это образец хитрого и алчного человека, который не может достичь собственного счастья и мешает другому. Вспомните эпизод, когда Пятачок и Винни едят у своего друга Кролика. Пух делает все за поросенка: умывает его, сажает за стол и в конце концов закрывает ему рот салфеткой. Милый Пятачок не говорит ему ни слова, а просто наблюдает за происходящим — не тонкий ли это намек на коммунистическую партию? Медведь решает все за других, сам ничего не говорит (по сути, не предлагает) и не дает высказаться другому.
"Ежик в тумане"
Здесь смысл не так тщательно скрыт, как в Винни Пухе. Это очень вдохновляющая картина о том, как человеку, который вышел из зоны комфорта, бывает сложно выйти на правильный путь. А главное — не застрять в сумеречной зоне — важно не останавливаться и идти до конца. И еще вопреки советскому воспитанию нужно верить в чудо, ведь именно оно может спасти сбившегося с пути путника.
"38 попугаев"
Этот мультфильм учит терпимости, ведь никогда не знаешь, какой человек откроет тебе истину. Из сюжета видно, что до детей пытаются донести важную мысль. Нельзя делать выводы после первой же встречи и сразу клеймить человека: к этому можно прислушиваться, а этот — недалекого ума. От каждого из своего окружения можно почерпнуть полезные знания, если убрать агрессию и пренебрежение.
"Трое из Простоквашино"
Еще одна вдохновляющая работа, которая учит мечтать и не бояться выделяться из общества. Пока из каждого утюга вторили, что человек должен идти работать на завод, в мультфильме показывали, что нет ничего страшного в том, чтобы уехать от общества в деревню и начать жизнь с чистого листа. Нужно всего лишь действовать. Конечно, вначале ваши шаги будут неуверенными и не такими масштабными, как хотелось бы. Но подойдите к делу с позитивом, как герои мультфильма, и обязательно сможете осуществить все свои желания.