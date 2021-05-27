Tallinn Music Week объявил основные темы и первых спикеров конференции в этом году

Среди первых спикеров на конференции — шотландский продюсер Howie B, сотрудничавший с U2, Бьорк и Брайаном Ино, а также с Маарьей Нуут и Мари Калкун, первый ночной мэр Амстердама Мирик Милан и специалист по душевному здоровью представителей музыкальной индустрии Джоан Кроксфорд.

О продвижении местного концертного рынка будут говорить координатор европейской сети ассоциаций живой музыки Live DMA Одри Гуэрре из Франции, основатель сети независимых промоутеров Балтии Cindy & Kate Марк Дилер из Латвии, основатель посвященной музыкальной индустрии международной конференции PIN, руководитель агентства Password и просто один из самых ярких представителей балканской сцены Логин Кочишки из Македонии.

Использование музыки в фильмах, рекламе и играх обсудят специалисты по синхронизации и издательскому делу Томас Голубич, Дэн Копловиц и обладательница награды Billboard Брук Венц из США.

О возможностях глобального музыкального рынка поведают тур-директор Live Nation в Финляндии и Прибалтике Скотт Лавендер, генеральный директор финского музыкального экспортного офиса Music Finland Кайса Рёнккё и соучредитель шведского концертного агентства Pitch & Smith Калле Лундгрен Смит.

Местный рынок представлен, в частности, главным продюсером Eesti Kontsert Маарит Кангрон, директором Live Music Estonia Хенри Роозипыльдом и Еленой Натале, основательницей и хозяйкой клуба HALL, который принимает у себя второй день конференции TMW в этом году — участников ждет дискуссия о клубной культуре как формирующем элементе идентичности сообщества и двигателе международной ночной экономики.