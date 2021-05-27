Tallinn Music Week объявил основные темы и первых спикеров конференции в этом году
Среди первых спикеров на конференции — шотландский продюсер Howie B, сотрудничавший с U2, Бьорк и Брайаном Ино, а также с Маарьей Нуут и Мари Калкун, первый ночной мэр Амстердама Мирик Милан и специалист по душевному здоровью представителей музыкальной индустрии Джоан Кроксфорд.
О продвижении местного концертного рынка будут говорить координатор европейской сети ассоциаций живой музыки Live DMA Одри Гуэрре из Франции, основатель сети независимых промоутеров Балтии Cindy & Kate Марк Дилер из Латвии, основатель посвященной музыкальной индустрии международной конференции PIN, руководитель агентства Password и просто один из самых ярких представителей балканской сцены Логин Кочишки из Македонии.
Использование музыки в фильмах, рекламе и играх обсудят специалисты по синхронизации и издательскому делу Томас Голубич, Дэн Копловиц и обладательница награды Billboard Брук Венц из США.
О возможностях глобального музыкального рынка поведают тур-директор Live Nation в Финляндии и Прибалтике Скотт Лавендер, генеральный директор финского музыкального экспортного офиса Music Finland Кайса Рёнккё и соучредитель шведского концертного агентства Pitch & Smith Калле Лундгрен Смит.
Местный рынок представлен, в частности, главным продюсером Eesti Kontsert Маарит Кангрон, директором Live Music Estonia Хенри Роозипыльдом и Еленой Натале, основательницей и хозяйкой клуба HALL, который принимает у себя второй день конференции TMW в этом году — участников ждет дискуссия о клубной культуре как формирующем элементе идентичности сообщества и двигателе международной ночной экономики.
“Благодаря пандемии мы разглядели находящиеся в тени аспекты музыкальной индустрии как на внутреннем, так и на международном рынке. Послание „мысли глобально, действуй локально“ приобретает свой реальный смысл во всем мире — укрепляя внутренний рынок, мы развиваем наши музыкальные бренды и компании, чтобы создавать новые рабочие места и предлагать реальную поддержку новым талантам, — комментирует конференц-менеджер TMW Терье Трочинский. — Местное начинание может стать трамплином в большой мир. Опыт, знания и таланты одного региона при умелом обращении могут распространиться по всему миру”.
Основные темы конференции TMW 2021:
Мысли глобально, действуй локально
Поддержка местной и международной концертной жизни
Региональные рынки от Прибалтики до Балкан, от стран Северной Европы до России
Местные корни, международный охват
Ночная культура и экономика
Новые направления в музыкальной индустрии
Мегатренды: работа будущего, образование и экономика
Новые бизнес-модели от менеджмента до цифровых услуг
Синхронизация: фильмы, игры, технологии, дизайн
Цифровая революция — все ли принимает потребитель?
Здравоохранение и безопасность
Карьера в музыке
Разнообразие как преимущество для бизнеса
Создание команд
Талант будущего на сцене и за сценой
Управление фирмой
Музыка и политика
Ограничения и возможности городского планирования
Музыка как элемент, который формирует и отражает социальные изменения — 30 лет с момента восстановления независимости Эстонии!
Устойчивое развитие
Повестка дня TMW 2021: https://tmw.ee/et/kestliku-arengu-eesmargid
Конференция TMW 2021 состоится 1 октября во вновь открывшемся Nordic Hotel Forum и 2 октября в техно-клубе HALL.
Программа конференции TMW создается в сотрудничестве с Эстонским бюро по экспорту и развитию музыки Music Estonia.
Конференцию TMW 2021 можно посетить как на месте, так и виртуально, посредством веб-платформы. Программа конференции и всего фестиваля будет публиковаться постепенно в течение весны-лета.
Абонементы TMW PRO по цене 150 евро и абонементы DigiPRO по цене 50 евро продаются в интернет-магазине shop.tmw.ee. Клиентам Telia предоставляется скидка -20% на билеты, приобретенные в предпродаже. Дополнительная информация: tmw.ee/et/piletid-ja-passid
Фестиваль TMW 2021 организован Shiftworks совместно со многими соорганизаторами. Главный спонсор TMW 2021 — Telia, стратегический партнер в области музыки — Music Estonia. Крупный партнер — Nordic Hotel Forum. Партнерами фестиваля являются Творческий городок Теллискиви и Viru Keskus, информационный партнер — Postimees Grupp.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры, города Таллинна и Департамента предпринимательства Таллинна.
TMW 2021 организован в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение коронавируса. В организации фестиваля задействовано около 500 компаний и организаций.
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