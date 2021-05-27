Ничего себе рокировочка! Бузову в "Доме-2" заменит ее бывший жених

“Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити “Дом-2” идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!” — говорит новый ведущий проекта “Дом-2”.

Пикантность ситуации в том, что экс-невеста Давида — Ольга Бузова. А Бузову публика узнала, благодаря шоу “Дом-2”! Ольга вела “Дом-2” на ТНТ до конца прошлого года, а в 2021-м с проекта ушла. Теперь Бузова — наставник в вокальном шоу “Х-Фактор. Беларусь” и будет много времени проводить в Минске. Ну а Дава стал опытным парнем в любовных отношения — пережил историю любви и разлуки на глазах у всей страны. Так что теперь о его взглядах на отношения можно будет узнать в телеэфире. Может, Дава на “Доме-2” и невесту встретит? Напомним, что однажды Ксения Бородина закрутила головокружительный роман с участником “Дома-2” Михаилом Терехиным. Правда, пара рассталась, однако не бывает одинаковых отношений.

Один из ведущих "Дома-2", 39-летний Андрей Черкасов признается, что доброжелательно отнесся к появлению в коллективе нового сотрудника. По мнению ведущего, Манукян вполне может справиться со своей задачей. Андрей же готов помогать коллеге поскорее освоиться на площадке.

«Первое, о чем я подумал, — как на это отреагирует Ольга Бузова, — откровенничает Черкасов. — Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос. А вторая мысль — нужно подписаться на Даву в Instagram, что, собственно, я и сделал».

Черкасов отметил, что блогер отхватил не только Олино место на лобном, но и ее гримерную. Только вот добиться доверия зрителей Манукяну будет нелегко. Ведь многие долго еще будут воспринимать его как «бывшего Бузовой». «Мы вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной», — шутит Андрей.