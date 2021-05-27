12 продуктов для снижения риска возникновения рака

В список Карасева попали чеснок, брокколи, обычная, цветная и брюссельская капуста. Первый продукт особенно полезен для предохранения от рака кожи, толстой кишки и легких. Все виды капусты содержат мощные антиоксиданты и предотвращают появление опухолей в груди и других органах.

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Врач указал, что в цельнозерновых злаках есть антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены, и их употребление снижает вероятность рака толстой кишки. Зелень с темными листьями богата каратиноидами, которые борются со свободными радикалами. Виноград и красное вино содержат сильный антиоксидант ресвератрол, который предотвращает повреждение клеток. В чернике больше всего полезных соединений по сравнению с другими ягодами, с ее помощью можно предотвратить появление любых видов онкологических заболеваний. Ликопин в томатах можно применять при риске рака простаты, молочной железы, легких и желудка, флавоноиды из зеленого чая — при опасности новообразований толстой кишки, печени, груди и простаты.

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В перечень также вошли льняное семя с лигнанами в составе, грибы, морские водоросли с их кислотами и цитрусовые. Например, в грейпфрутах есть монотерпены, которые снижают риск рака всех видов и выводят канцерогены из организма. В апельсинах и лимонах находится лимонен, стимулирующий работу иммунных клеток.