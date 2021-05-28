Брэд Питт отсудил у Анджелины Джоли право общаться с детьми

По сообщениям иностранных СМИ, Брэд Питт наконец-то добился желаемого. Почти шесть лет он требовал от Анджелины предоставить ему совместную опеку над детьми. Судья тщательно изучил все документы дела и сделал вывод, что артист имеет полное право на общение с наследниками, несмотря на обвинения в домашнем насилии.

“Брэд просто пытался проводить больше времени с семьей и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы предотвратить это”, — говорят инсайдеры.

По слухам, Анджелина против такого решения и намерена его оспорить, считая бывшего супруга ненадежным родителем. Доказывали неприятный факт об артисте также звездные наследники, только вот судья запретил им появляться на заседаниях. Сама артистка намерена отстранить его от ведения процесса и подала апелляционную жалобу.

“Судья Аудеркерк отказал госпоже Джоли в справедливом судебном разбирательстве, ошибочно исключив ее доказательства, имеющие отношения к здоровью, безопасности и благополучию ее детей”, — делятся представители артистки.

Активно выступает против отца 19-летний Мэддокс, который даже отказался от фамилии Питт. Юноша заявил, что заснял на камеру телефона все факты насилия со стороны актера. Причем звезда якобы поднимал руку не только на детей, но и саму Джоли.

“Брэд чувствует, что он все больше отстраняется от детей, и это его просто опустошает. Ни он, ни его команда никогда не нападали на Анджелину. Его адвокаты считают, что утечка должна была поколебать судебное решение до завершения процесса”, — отрицали источники.