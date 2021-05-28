Шоубиз
28.05.2021, 12:00

Не просто Симба! Нюша назвала настоящее имя дочери

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screenshot - youtube
Два года назад Нюша подарила Игорю Сивову дочь. Поклонники были рады за исполнительницу, только вот имя звездной наследницы вызвало у всех недоумение. Оказалось, что артистка назвала девочку… Симбой, — продолжает недоумевать “СтарХит”.

Сама звездная мама спокойно относится к неоднозначной реакции окружающих. “Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет”, — заявила Нюша.

Певица добавила, что на самом деле у девочки двойное имя. “Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой”, — откровенничает звезда.

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