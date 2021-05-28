Не просто Симба! Нюша назвала настоящее имя дочери

Сама звездная мама спокойно относится к неоднозначной реакции окружающих. “Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет”, — заявила Нюша.