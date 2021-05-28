ВИДЕО | В Индии начали поклоняться богине коронавируса

Храм, поклоняющийся “Короне Деви” — богине коронавируса — появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.

Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя “профессия”. “Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться”, — рассказал мужчина.