В Латвии снят фильм с участием звезд Голливуда

В то время, когда кинопроизводство во многих странах мира было приостановлено или ограничено в связи с требованиями эпидемиологической безопасности, в Латвии не возникло существенных препятствий для киносъемки. Благодаря средствам, полученным с помощью платформы Crowdestor, принять участие в создании фильма получили также представители латвийской киноиндустрии.

Warhunt — военный триллер, события которого происходят во время Второй мировой войны. Фильм снимался в сотрудничестве мастеров Голливуда и представителей латвийской киноиндустрии. Съемки проводились в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, в лесах и пещерах Лигатне, в Болдерае и других регионах Латвии. Объем финансирования, полученного с помощью платформы Crowdestor, составил примерно 1,7 миллиона евро. Съемки продолжались около полугода. Столько же времени потребовали монтаж и обработка отснятого материала.

“Мы рады, что в Латвии удалось реализовать столь значительный проект с участием представителей киноиндустрии мирового уровня — актеров, звукорежиссеров, иллюстраторов и других специалистов. Совместными усилиями голливудских и латвийских кинематографистов было создано яркое и содержательное произведение. При выборе инвестиционных проектов, реализации которых могла бы содействовать платформа Crowdestor, мы руководствуемся прежде всего не возможностью получить быструю прибыль, а стремлением внести серьезный вклад как в экономическое, так и социальное развитие Латвии. Реализация столь масштабного проекта в полном объеме в Латвии — большая редкость, и это вызывает у нас чувство патриотизма и гордости. Значит в Латвии можно снимать кино голливудского уровня!”, — заявил Янис Тимма, владелец платформы Crowdestor.

По мнению Я. Тиммы, реализация в Латвии проекта мирового уровня позволила представителям латвийской киноиндустрии не только поработать, установить контакты с голливудскими звездами, доказать свой профессионализм, но и поднять престиж Латвии в мире.