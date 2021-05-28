В Латвии снят фильм с участием звезд Голливуда
В то время, когда кинопроизводство во многих странах мира было приостановлено или ограничено в связи с требованиями эпидемиологической безопасности, в Латвии не возникло существенных препятствий для киносъемки. Благодаря средствам, полученным с помощью платформы Crowdestor, принять участие в создании фильма получили также представители латвийской киноиндустрии.
Warhunt — военный триллер, события которого происходят во время Второй мировой войны. Фильм снимался в сотрудничестве мастеров Голливуда и представителей латвийской киноиндустрии. Съемки проводились в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, в лесах и пещерах Лигатне, в Болдерае и других регионах Латвии. Объем финансирования, полученного с помощью платформы Crowdestor, составил примерно 1,7 миллиона евро. Съемки продолжались около полугода. Столько же времени потребовали монтаж и обработка отснятого материала.
“Мы рады, что в Латвии удалось реализовать столь значительный проект с участием представителей киноиндустрии мирового уровня — актеров, звукорежиссеров, иллюстраторов и других специалистов. Совместными усилиями голливудских и латвийских кинематографистов было создано яркое и содержательное произведение. При выборе инвестиционных проектов, реализации которых могла бы содействовать платформа Crowdestor, мы руководствуемся прежде всего не возможностью получить быструю прибыль, а стремлением внести серьезный вклад как в экономическое, так и социальное развитие Латвии. Реализация столь масштабного проекта в полном объеме в Латвии — большая редкость, и это вызывает у нас чувство патриотизма и гордости. Значит в Латвии можно снимать кино голливудского уровня!”, — заявил Янис Тимма, владелец платформы Crowdestor.
По мнению Я. Тиммы, реализация в Латвии проекта мирового уровня позволила представителям латвийской киноиндустрии не только поработать, установить контакты с голливудскими звездами, доказать свой профессионализм, но и поднять престиж Латвии в мире.
“Благодаря тому, что фильм Warhunt полностью создавался в Латвии, мы получили возможность поработать вместе с американскими профессионалами. Фильм с участием наших актеров, продюсеров и других специалистов в сфере кино позволит нам поднять репутацию латвийской киноиндустрии в мире. Надо признать, что пандемия, хотя и задержала на пару месяцев появление фильма на больших экранах, позволила нам отшлифовать его, как драгоценный камень. Когда в Латвии ввели более строгие эпидемиологические ограничения, мы временно прекратили съемки. Этот период помог нам проанализировать отснятый материал, внести в него изменения, а также спланировать предстоящий процесс съемки так, чтобы достичь наилучшего результата. Хотя съемки фильма Warhunt не был нашим первым опытом работы со всемирно известными актерами, этот проект вызывает у нас особую гордость.”, — отметил Максим Павлов, продюсер Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films.
В фильме снимались всемирно известные актеры — Микки Рурк (“Железный человек 2”, “Сердце ангела” и “Рестлер” и др.), Роберт Неппер (“Перевозчик 3”, “Хитмен”, сериал “Побег” и др.), а также известные латвийские актеры — Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Режиссер фильма — Мауро Борелли, который участвовал в создании таких блокбастеров, как “Звездные войны VIII”, а также двух фильмов серии “Пираты Карибского моря”. Продюсеры фильма — Игорь Пронин и Юлия Зайцева, члены Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films. Одним из условий создания фильма было проведение съемок в Латвии, а также участие латвийских продюсеров, актеров и других специалистов из Латвии.
В прошлом году съемки многих фильмов были приостановлены по причине введения требований эпидемиологической безопасности. В результате на кинорынке образовался определенный дефицит новых фильмов. В настоящее время новые фильмы востребованы как платформами потокового видео, так и кинокомпаниями. Как проинформировал Я. Тимма, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями фильма.