Культура
28.05.2021, 14:17

Группа "ВетрастихиЯ" презентует видеоклип "Весна"

 (1)
youtube:-QNMNbIGzew
В город к нам пришла весна! Да, пока ещё весна, хотя календарное лето уже совсем рядом. Новая песня наполнена лирическими настроениями и радостью пришедшего тепла. После крепких морозов, всегда наступает оттепель и зиму сменяет весна. Текст и посыл новой песни можно трактовать как в прямом, так и в переносном смысле. Происходящее в городе и стране сейчас, вполне сопоставимо настрою и месседжу песни.

Группа ВетрастихиЯ проводила съёмки клипа в двух столицах - Москве и Таллинне.

Солистка и автор текстов, а в данном случае и со-композитор песни, Беатрис Небис вернулась к очной учёбе в музыкальной академии им. Гнесиных, но и на таком далёком расстоянии остаётся с группой.

Беатрис прогулялась по весенней Москве и спела песню в то время, как Раймонд Кальюлайд и Юрий "Юрбан" Новиков в Таллинне выбрались за пределы студии и помузицировали на открытом воздухе.

Всё это превратилось в интересный видеоряд, который оформили в красивый музыкальный клип.

В записи песни принял участие известный джазовый музыкант - трубач Джейсон Хантер. Джазмен исполнил неповторимое соло, дополнив песню и сделав композицию совершенной.

Трек уже доступен на топовых музыкальных платформах.

Смотрите клип и делитесь Весной со всеми!

https://band.link/jTP8n?fbclid=IwAR1WXVK388MoFmUiZp0rFbnckWxezVIQ8jiN9fx12sgWYB-jO9dxrHRnfag

Оставить комментарий Читать комментарии (1)