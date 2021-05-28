Группа "ВетрастихиЯ" презентует видеоклип "Весна"

youtube:-QNMNbIGzew

В город к нам пришла весна! Да, пока ещё весна, хотя календарное лето уже совсем рядом. Новая песня наполнена лирическими настроениями и радостью пришедшего тепла. После крепких морозов, всегда наступает оттепель и зиму сменяет весна. Текст и посыл новой песни можно трактовать как в прямом, так и в переносном смысле. Происходящее в городе и стране сейчас, вполне сопоставимо настрою и месседжу песни.