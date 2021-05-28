28.05.2021, 14:17
Группа "ВетрастихиЯ" презентует видеоклип "Весна"(1)
В город к нам пришла весна! Да, пока ещё весна, хотя календарное лето уже совсем рядом. Новая песня наполнена лирическими настроениями и радостью пришедшего тепла. После крепких морозов, всегда наступает оттепель и зиму сменяет весна. Текст и посыл новой песни можно трактовать как в прямом, так и в переносном смысле. Происходящее в городе и стране сейчас, вполне сопоставимо настрою и месседжу песни.
Группа ВетрастихиЯ проводила съёмки клипа в двух столицах - Москве и Таллинне.
Солистка и автор текстов, а в данном случае и со-композитор песни, Беатрис Небис вернулась к очной учёбе в музыкальной академии им. Гнесиных, но и на таком далёком расстоянии остаётся с группой.
Беатрис прогулялась по весенней Москве и спела песню в то время, как Раймонд Кальюлайд и Юрий "Юрбан" Новиков в Таллинне выбрались за пределы студии и помузицировали на открытом воздухе.
Всё это превратилось в интересный видеоряд, который оформили в красивый музыкальный клип.
В записи песни принял участие известный джазовый музыкант - трубач Джейсон Хантер. Джазмен исполнил неповторимое соло, дополнив песню и сделав композицию совершенной.
Трек уже доступен на топовых музыкальных платформах.
Смотрите клип и делитесь Весной со всеми!