Влад Топалов раскрыл тайну своей госпитализации: его спасал онколог

Топалов рассказал и показал, кто его оперировал. “С появлением у меня уже признаков жизни и даже радости очень хочется сказать несколько слов о человеке, который, если не спас мою жизнь, то точно спас мое качество жизни. Невероятно остроумный, добрейшей души и сердца человек. Хирург от Бога. Врач от Бога. Человечище! Который любит людей, любит помогать и старается делать это вопреки всем преградам и препятствиям”, — написал он в блоге.

Речь идет о враче-онкологе Бадме Башанкаеве. Он оперирует тех, кому диагностировали рак кишечника. “Если он лечился у Бадмы Николаевича, то это связано с колоректальной онкологией…”, — предположила одна из поклонниц. К слову, колоректальный рак является опухолью, которая происходит из эпителиальных клеток толстого кишечника. Колоректальный рак занимает третье место среди злокачественных новообразований после рака легких и кожи в России.При этом бывший солист группы Smash! не признался, из-за чего попал в больницу.

“В этой стране он единственный, кто мог мне помочь. И я благодарен ему по жизни всем сердцем. Он помог и поддержал в трудный момент жизни, сделал невероятное и стал мне очень близким. Дорогой друг, спасибо тебе. Ты — скромнейший, не любишь внимание и благодарность, но, поверь, я очень точно понимаю, что ты для меня сделал, всегда буду это помнить и ценить. Спасибо еще раз”, — обратился певец к специалисту.

Он также поблагодарил весь персонал больницы. “Спасибо всем, кто за мной ухаживал и не дал помереть Я всем вам буквально обязан жизнью и я буду это помнить. Хочется всех вас крепко обнять Я искренне желаю всем-всем и каждому здоровья. Ничего нет страшнее, чем бояться, что можешь оставить своих близких без себя и, тем более, остаться без них. Хочется беречь друг друга и помнить об этом не только в больницах. Слава Богу за все”,- добавил Влад.

В свою очередь, врач отметил, что был поражен тем, какую поддержку Топалову оказывала его жена. “Надежная и заботливая”, — отметил специалист, говоря о Тодоренко.

Регина поклялась на свадьбе быть рядом с мужем “в горе и радости” и честно выполняет обещанное. Она с первого дня находилась рядом с любимым в больнице. Сначала она спала на раскладушке около супруга, а затем, когда ему стало лучше, перебралась к нему в койку. Артистка рассказывала, что сном это назвать было трудно, ведь она не могла расслабиться из-за переживаний за жизнь супруга.