Чье место заняла Бузова на белорусском “Х-факторе”

“Я должна была быть наставницей на “X-Factor Беларусь”. Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. О том, что меня “убрали” оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, я узнала из СМИ”, — признается Рита Дакота.

Певица отметила, что сама была рада помочь начинающим артистам и собиралась в проект, но из-за политической ситуации приняла решение не ехать.

Отметим, что выбор Ольги Бузовой в качестве наставницы удивил многих. При этом сама артистка не раз говорила: она достигла больших успехов, так что может давать советы будущим артистам.

Ради шоу “X-Factor. Беларусь” Бузовой придется несколько месяцев жить между Москвой и Минском, а также отказаться от выгодных предложений по работе. С другой стороны, по слухам, за работу в проекте ей заплатят полмиллиона долларов.

Возвращаясь же к самой программе, отметим, что Сергей Соседов и Серега — опытные судьи: оба они выступали в этом же качестве в украинской версии шоу. Серега отработал 4 сезона (и это третий результат, который он делит с Андреем Данилко), Соседов — аж 6. Больше только у продюсера и в прошлом знатока “Что? Где? Когда?” Игоря Кондратюка — 7.