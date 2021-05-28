ФОТО | Прохор Шаляпин омолодил лицо у косметолога

Специалист разместил на своей странице серию фотографий с артистом. На первом снимке они запечатлены вместе, в разные участки лица знаменитости введены иглы. На втором кадре Шаляпина засняли до и после проведенных процедур Soft Touch Man, Neck of dream и Front lift. На данном фото также видно, что у певца выровнялся тон кожи, разгладились морщины, а контуры лица стали более четкими.