ФОТО | Прохор Шаляпин омолодил лицо у косметолога
Специалист разместил на своей странице серию фотографий с артистом. На первом снимке они запечатлены вместе, в разные участки лица знаменитости введены иглы. На втором кадре Шаляпина засняли до и после проведенных процедур Soft Touch Man, Neck of dream и Front lift. На данном фото также видно, что у певца выровнялся тон кожи, разгладились морщины, а контуры лица стали более четкими.
«Что можно сказать об эффекте? Я в восторге! Всего 45 минут, и я стал выглядеть просто превосходно!» — отозвался исполнитель. Пользователи сети принялись обсуждать омолодившееся лицо звезды и хвалить работу пластического хирурга. «Доктор, результат шикарный», «Очень красиво и максимально естественно», «Какой довольный и счастливый пациент! Ваши руки золотые», «Результат превзошел себя», «О, Прохор Шаляпин просто красавчик получился», — высказывались они.