После слухов о романе Канье Уэста с Ириной Шейк его затроллили русские юзеры

Информацию о предполагаемом романе 35-летней красотки и 43-летнего рэпера опубликовал таблоид Daily Mail. Сообщалось, что в светской среде многие уже знают об их отношениях, но пара не спешит их обнародовать, потому что Канье пока официально не развелся с Кардашьян. Бракоразводный процесс стартовал в феврале 2021 года.

Поклонники Ирины Шейк пришли в ужас от этой новости и буквально взорвали Instagram Канье юмористическими комментариями. Под его последним постами можно найти рецепты борща, кваса, объявления о продаже шуб и светильников в Новороссийске, а также море анекдотов.

Фанаты Шейк завалили Канье советами: рассказали ему о секретах русской кухни, научили правильно шутить и даже попытались продать ему кроссовки его же собственного бренда.

“Ты с Иришкой не шути, мы все видим!” — предупредилили музыканта неизвестные, а затем продолжили оправлять бессмысленные и смешные сообщения. “Канье, дорогой, бери Иришу и гоните к нам в Геленджик. Сезон откроем, барабульку поедим, фанагорийским винцом в Магните затаримся. Во будет!”, “Окрошка хороша на квасе, но со сметаной и пожирнее”, “Как отстирать одежду от одуванчиков?”, “Канье, разошли эти комменты 10 друзьям, иначе быть беде”, — примерно такие сообщения оставляют у Канье веселые поклонники Шейк.

Сам музыкант, вероятно, тоже в легком шоке от происходящего, потому что даже после перевода русскоязычных сообщений понять их смысл ему вряд ли удастся. Несмотря на шумиху, его представители пока никак не прокомментировали слухи о романе с русской моделью.