Снова вместе? Агата Мцуцениеце и Павел Прилучный обрадовали поклонников совместным снимком

У Агаты и Павла двое замечательных детей — восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия. Сын актерской пары посещает одну из частных школ столицы — Leaders International School, а Мия ходит в детский сад при ней. В преддверии окончания учебного года директор сети школ разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует вся семья.

Несмотря на прежние скандалы, экс-супруги выглядели очень счастливыми.

К слову, пользователи Сети восприняли это как намек на воссоединение пары. “Прекрасная семья и вместе! Уже прогресс!”, — написали в комментариях поклонники актеров.

Как известно, 32-летняя Агата и 33-летний Павел были вместе 10 лет. Отношения развивались красиво и романтично — сначала они были парой на экране телевизоров, затем актерская игра переросла в настоящую любовь. Но камнем преткновения счастливого союза стал тяжелый нрав Прилучного — актера подозревали в применении насилия к жене и многочисленных интрижках.

Весной прошлого года Павел раскрыл имя своей новой возлюбленной — звезда “Папиных дочек” Мирослава Карпович завоевала сердце импульсивного актера, и даже познакомилась с его детьми.