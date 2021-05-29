Как 2021 год был показан в старых фильмах
Всё о любви (2002)
К 2021 году планета оказывается сильно искалечена климатическими изменениями, в частности сильными морозами, а люди начинают систематически падать прямо на улицах, становясь жертвами неизвестного вируса. Человечество неспособно противостоять грядущей мировой катастрофе, несмотря на такие научные достижения как клонирование людей.
Джонни-мнемоник (1995)
В 2021 году власть над миром захватили мегакорпорации, человечество почти поголовно охвачено синдромом нервного истощения, а главной ценностью стала информация.
Важнейшая профессия будущего — мнемоники, то есть курьеры, способные записывать огромное количество информации на специальные импланты в своей голове, и передавать её кому нужно.
Однако если информации загружено слишком много, её срочно следует перезаписать на другой носитель, иначе мнемоник может умереть. Именно с такой проблемой сталкивается главный герой. К тому же, за информацией в его импланте охотятся очень опасные люди.
Кровавая бойня: Поглощая прошлое (псевдодокументальный, 2017)
Фильм в жанре мокьюментари рассказывает о жизни английского общества в 2067 году, которое уже несколько десятилетий является полностью веганским. По сюжету переход к этому случился именно в 2021 году, когда на Великобританию обрушился свинной грипп, унёсший множество жизней. Герои фильма — люди преклонного возраста, которые всё ещё помнят вкус мяса животных и стыдятся этого.
Луна 02 (1969)
К 2021 году колонизация Луны идёт полным ходом, на очереди Марс и Венера, куда уже осуществляются пассажирские рейсы, а после — Меркурий и Юпитер. Для регулирования всех межпланетных дел была создана Космическая корпорация со своими законами и этикой.
Героев фильма же интересует крупный астероид в 6000 тонн, который представляет собой один большой сапфир.
Ищу друга на конец света (2012)
К Земле приближается огромный метеорит “Матильда”, который через 3 недели уничтожит планету. Во всём мире ведётся обратный отсчёт жизни всей цивилизации, мобильная связь отключена, авиарейсы отменены, но при этом телевидение продолжает освещать все события.
Люди ищут способы наилучшим образом провести свои последние дни. Спустя некоторое время по понятным причинам мир охватывает хаос, и повсюду случаются беспорядки, так как людям уже попросту нечего терять.
Посреди всего этого разворачивается история знакомства героев Доджа и Пенни, которые ищут способ попасть из США в Англию, где живут родители девушки, чтобы та смогла напоследок повидать их.
Дитя погоды (аниме, 2019)
В 2021 году 16-летний Ходака Морисима переезжает в Токио, в котором постоянно идёт дождь. Главный герой начинает писать в издательстве про сверхъестественное (в том числе, почему город безостановочно поливается водой с небес) и по ходу сюжета встречает девушку по имени Хина Амано, которая наделена нечеловеческой способностью разгонять тучи и останавливать дождь.
Переработка (Филиппины, 2007)
Земля подвергается вторжению враждебных пришельцев, которые уничтожают практически всё население планеты. Выжившие вынуждены прятаться по группам, и таким образом создаётся тайная повстанческая организация “Параисо”. Её члены начинают борьбу с инопланетянами при помощи остатков военной техники и созданных из них же роботов.
Сестринство (1988)
В постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну, женщины вынуждены бороться за свою жизнь и свободу, так как воинственные мужчины вернулись к варварскому укладу жизни и фактически сделали их своими рабами. Против этого режима восстаёт группа кочующих женщин клана “Сестринство”, в числе которых есть воительницы наделённые сверхъестественными способностями.
Та ещё парочка (2019)
Тут всё просто. В 2021 году президентом США становится женщина, а её муж оказывается первым в истории “первым мистером”.
Тихое место (2018)
Действие происходит в 2020-2021 годах. К этому времени планета подверглась нападению неизвестных смертоносных существ, реагирующих на звук, которые истребили практически всё человечество.
Нам показывают жизнь семьи из двух взрослых и двух детей, которые приспособились жить, практически не издавая звуков (монстры слепы, поэтому не нападают), однако к 2021 году их и так тяжёлый быт осложняется тем, что главная героиня вот-вот должна родить ребёнка.