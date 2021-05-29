Как 2021 год был показан в старых фильмах

Всё о любви (2002)



К 2021 году планета оказывается сильно искалечена климатическими изменениями, в частности сильными морозами, а люди начинают систематически падать прямо на улицах, становясь жертвами неизвестного вируса. Человечество неспособно противостоять грядущей мировой катастрофе, несмотря на такие научные достижения как клонирование людей.

Джонни-мнемоник (1995)



В 2021 году власть над миром захватили мегакорпорации, человечество почти поголовно охвачено синдромом нервного истощения, а главной ценностью стала информация.

Важнейшая профессия будущего — мнемоники, то есть курьеры, способные записывать огромное количество информации на специальные импланты в своей голове, и передавать её кому нужно.

Однако если информации загружено слишком много, её срочно следует перезаписать на другой носитель, иначе мнемоник может умереть. Именно с такой проблемой сталкивается главный герой. К тому же, за информацией в его импланте охотятся очень опасные люди.

Кровавая бойня: Поглощая прошлое (псевдодокументальный, 2017)



Фильм в жанре мокьюментари рассказывает о жизни английского общества в 2067 году, которое уже несколько десятилетий является полностью веганским. По сюжету переход к этому случился именно в 2021 году, когда на Великобританию обрушился свинной грипп, унёсший множество жизней. Герои фильма — люди преклонного возраста, которые всё ещё помнят вкус мяса животных и стыдятся этого.

Луна 02 (1969)



К 2021 году колонизация Луны идёт полным ходом, на очереди Марс и Венера, куда уже осуществляются пассажирские рейсы, а после — Меркурий и Юпитер. Для регулирования всех межпланетных дел была создана Космическая корпорация со своими законами и этикой.

Героев фильма же интересует крупный астероид в 6000 тонн, который представляет собой один большой сапфир.

Ищу друга на конец света (2012)