ФОТО | “Четверо детей — и в такой форме!” Екатерина Климова восхитила постельными снимками

“Так, так, — прошептала Маргарита — вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо… В этом вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю…“ — процитировала актриса строки из романа Булгакова “Мастер и Маргарита”. В антрепризе по мотивам романа Климова периодически выходит на сцену (не обнажаясь, впрочем, полностью, как в тексте).

Поклонники восхитились длинными стройными ногами своей любимицы. Екатерина блеснула в кадре большой татуировкой на бедре, и многие признались, что не знали о существовании рисунков у нее на теле.

“Восхищаюсь, четверо детей, и в такой форме!”, “Самая красивая актриса”, “Не знал, что у Вас есть тату! Красавица!” — пишут фолловеры в комментариях.

Неизвестно, кто именно фотографировал Екатерину. Актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от любопытных, однако поклонники уверены: такая восхитительная женщина просто не может быть одна. Тем более, что Климова неоднократно намекала в разговорах с прессой, что у неё есть любимый человек. Хотя не исключено, что в данном случае фотографии — дело рук профессионального фотографа. Иногда разгадка лежит на поверхности…