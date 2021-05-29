Алиса Грабовая из Таллинна стала одной из двух финалисток “Холостяка”. Выбрал ли ее Тимати?

В итоге Тимати, забравшись на одно из самых высоких зданий в Дубае, предложил кольцо Екатерине Сафаровой. У музыканта изначально были чувства к модели. Сам он признался, что для него все понятно сразу при знакомстве. “У меня все происходит в первые пять минут. Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, и он не сильно испортилось”, — заявил рэпер.

Отметим, что до этого он отправил домой модель Алису Грабовую. Девушка также как и Катя из-за закрытых границ прилетела позже остальных участниц, но тут же запала в сердце рэперу. С ней он часто ходил на свидания, строил планы на будущее и… даже написал ей песню.

Во время первой встречи, когда пара встретилась в океанариуме, у него в голове родилась музыка, которую он затем он записал. Потенциальный хит он подарил Алисе перед тем, как сказать ей “прощай”.

“Я не переживаю, это его выбор, что я могу поделать? Дала ему все, что хотела, сказала все, что могла. Я не знаю, почему так, или по-другому, да и не хочу знать. В один прекрасный день у меня будет настоящая свадьба, где между мной и кем-то еще выбирать не будут”, — со слезами на глазах сказала Алиса.

К слову, изначально фавориткой шоу называли модель из Сочи Марию Вебер. Девушка очень похожа на бывшую рэпера Анастасию Решетову, кроме того, многие видели их вместе на отдыхе сразу после проекта. Маша, действительно, старалась понравиться Тимуру, и делал все, но на одной из церемоний роз заявила: “Я вижу, как ты смотришь на другую девушку. И не хочу мешать”.