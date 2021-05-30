“Мне 35, и я дура”: Ольга Бузова оказалась в центре большого скандала

Ольга Бузова приехала на гастроли в Волгоград. В центральном парке культуры и отдыха горожане с детьми были шокированы сначала опозданием артистки на полтора часа. Потом, появившись перед публикой в откровенном наряде, вокалистка прыгала по сцене и смачно выругалась в микрофон.

Но на этом выступление не закончилось. Приглашенная звезда спела три песни и исчезла, оставив танцоров отрабатывать номер одних. Ну а вишенкой на торте стала исповедь знаменитости. У нее заплетался язык, а сказанное вслух вызвало оторопь.

“Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому сегодня я буду молчать”, — заявила поп-звезда. И тут же выдала заплетающимся языком: “Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!”.

Поклонники бурно отреагировали на такое поведение кумира. Они назвали ее выступление “позором”.

“Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении”, — пишут зрители в соцсетях.

“Какой позор!”, “Мы были в шоке, когда увидели это! Мало того, что некоторые семьи пришли с детьми отдохнуть и посмотреть на звезд. Такое они были увидеть явно не готовы ”, — отреагировали фанаты.