ФОТО | Беременая Лиза Арзамасова предстала в соблазнительном образе

В конце 2020 года актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, а уже в апреле порадовала фанатов прекрасной новостью: она скоро станет мамой. С тех пор страница Арзамасовой в Instagram пестрит ее счастливыми фотографиями. Сегодня к ним добавилась весьма неожиданная серия снимков, на которых звезда продемонстрировала новую стрижку и стройные ноги.

Фотографии пришлись по вкусу подписчикам “папиной дочки”, тут же посыпались одобрительные комментарии: “Очень идет каре!”; “Как из старого Голливуда!”; “Сексуально! Не вяжется с образом Галочки Васнецовой”. Жена Ильи Авербуха показала, что может перевоплощаться в разные образы не только на экране и на сцене, но и перед объективом фотоаппарата.

К слову, как и ее экранный персонаж, в реальной жизни 26-летняя актриса обладает многими талантами: она записывает песни, ставит спектакли, озвучивает мультфильмы. Но помимо работы и личной жизни у Лизы есть еще одна очень важная роль — уже около пяти лет она является попечителем фонда “Старость в радость”, который помогает пожилым и одиноким людям.