“Ему не хватило времени”: мнение Алисы Грабовой о финале “Холостяка”

Во время финального разговора Тимати сначала подарил Алисе песню, написанную специально для нее, а затем навсегда попрощался. Модель расплакалась, когда села в машину и заявила: “Когда-нибудь у меня будет свадьба, где не будут выбирать между мной и еще кем-то”.

Придя в себя после досадного поражения, она попыталась объяснить, что же произошло в финале. “Мне очень жаль, что кому-то не хватило времени узнать меня, а кому-то, к большому сожалению, просто не хватит жизни, чтобы поверить и открыться любви”, — рассуждает Алиса.

Свое участие в шоу она назвала “специфическим отрезком в жизни”, но при этом поблагодарила и рэпера, и команду за то, что дали ей возможность прочувствовать сложные моменты и достойно показать себя перед публикой. При этом на протяжении всего проекта Алиса часто слышала от подписчиков: “Она странная”, “Темная лошадка”, “Где же подвох”?

Грабовая же старается не обращать внимание на сплетни. “Какой же кайф быть честной перед самой собой, принимать себя и свои чувства, не боясь осуждений и взглядов, а уж тем более насмешек со стороны. “Твои люди тебя поймут!” Я не жалею, что все завершилось именно таким образом. Все к лучшему!” — считает она.

Напомним, Алиса последние два года проживет в Лондоне, где работает в сфере модельного бизнеса. Чтобы приехать на “Холостяк”, ей пришлось отказаться от крупного контракта. В финальной серии выяснилось, что девушка уже пыталась познакомиться с рэпером и писала ему в директ, но тогда он не ответил.