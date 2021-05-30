3 главных аргумента против пьяного секса

У женщин алкоголь обезвоживает организм. Это приводит не только к неконтролируемому чувству жажды, но еще и к тому, что естественная смазка может выделяться в недостаточном количестве. Сухость и повышенное трение не только не способствуют приятным ощущениям, но и могут спровоцировать возникновение боли и даже повреждения слизистой влагалища.

Сложно достичь удовольствия. Несмотря на то, что состояние алкогольного опьянения мы в основном связываем с весельем и возбуждением, в целом оно влияет на секс негативно.

Согласно исследованию университета Небраски, девушки в состоянии алкогольного опьянения воспринимаются мужчинами как более “легкая добыча”, а неявное несогласие может быть воспринято как положительная реакция на предложения или действия сексуального характера. Опьянение угнетает также и зоны мозга, ответственные за понимание речи говорящего. Другое исследование выявило связь между сексуальным насилием и употреблением алкоголя: более семидесяти процентов жертв, заявивших об изнасиловании, находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом доза алкоголя в крови была большей, чем рекомендовано для ежедневного употребления.

Неявное несогласие может быть воспринято иначе. В состоянии алкогольного опьянения нам иногда бывает тяжело собрать мысли и слова в кучу — алкоголь тормозит активность зон головного мозга, ответственных не только за речевую функцию.

Состояние алкогольного опьянения вносит свои коррективы: градус в крови делает нас более смелыми в своих желаниях и действиях. Контекст, связанный с алкоголем, воспринимается как подходящий для сексуального возбуждения. Мы действительно можем быть более расположены к флирту, но не быть при этом настроены на продолжение. Важнейший принцип активного согласия — возможность отмены. Это значит, что можно сказать “нет”, и партнер обязан прекратить действия, на каком бы этапе вы ни находились.

Нарушается принцип активного согласия. В идеальном мире секс всегда начинается с фразы “да, я этого хочу”. Это значит, что все партнеры, сколько бы их ни было, занимаются сексом по собственному желанию, которое могут четко выразить.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина может испытывать трудности с тем, чтобы добиться полноценной эрекции или, наоборот, с тем, чтобы в нужный момент эякулировать. В нормальных условиях печень фильтрует тестостерон, необходимый для возбуждения как мужчинам, так и женщинам, однако если она занята тем, что справляется с алкоголем в крови, сил на обеспечение сексуальной активности ей может просто не хватить.

Тем не менее, одна порция алкоголя (бокал вина, бутылка пива, стопка крепкого алкоголя) действительно способна положительно повлиять на самочувствие во время секса. Алкоголь расширяет сосуды, а значит, позволяет крови течь более свободно и активно. Усиление кровотока позволяет всем местам, которым приток крови необходим для усиления чувствительности, быстрее ей наполняться, а значит — активнее реагировать на прикосновения и ласки.

Логика в этом действительно есть, однако стоит переборщить, и вместо усиленного кровотока на сцене появляются заторможенные нейроны. Смысла в таком представлении уже не будет: даже если к интимным зонам будет обеспечен отличный прилив крови, их чувствительность не усилится, так как импульс, направленный от них в мозг и обратно, будет плутать в пьяном теле очень долго, если вообще дойдет до цели. В результате секс окажется менее приятным, а финиш, если партнерам посчастливится к нему прийти, будет не таким ярким.

Возрастают риски. Они высоки и без этого: незапланированная беременность, заболевания, передающиеся половым путем, и прочие прелести.

И вот вполне очевидный факт: в состоянии алкогольного опьянения партнеры реже вспоминают о необходимости предохраняться. Даже если об этом и вспомнили вовремя, затуманенное сознание все еще не гарантирует, что кондом будет надет правильно и обеспечит безопасность.

К тому же, исследования, опубликованные в журнале Psychology&Sexuality, подтверждают, что употребление алкоголя чаще приводит к незапланированному сексу, за который затем испытывают вину или стыд.

Пьяный секс, как правило, также более интенсивный. Так что стоит быть аккуратнее с практиками, предполагающими удушение или, например, шлепки — алкоголь притупляет также и болевые ощущения, что повышает риск получения травм.