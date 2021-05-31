В США погиб актёр Джозеф Лара, сыгравший Тарзана

По данным администрации, Лара погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Самолёт Cessna C501 в минувшую субботу, 29 мая, упал в озеро на севере штата. В результате погибли семь человек, в том числе актёр и его жена Гвен Шамблин, известный в США диетолог.

Помимо роли Тарзана, Лара известен своим участием в сериалах “Спасатели Малибу” (1989–2001) и “Конан” (1997–1998).

Самолёт следовал из Теннесси во Флориду и упал вскоре после взлёта. Причины катастрофы устанавливаются.