31.05.2021, 11:53
В США погиб актёр Джозеф Лара, сыгравший Тарзана
Ему было 58 лет
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В США погиб актёр Джозеф Лара, исполнивший главную роль в телесериале “Тарзан: история приключений” (1996–2000). Ему было 58 лет. Об этом сообщается на сайте администрации округа Резерфорд, передает rambler.
По данным администрации, Лара погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Самолёт Cessna C501 в минувшую субботу, 29 мая, упал в озеро на севере штата. В результате погибли семь человек, в том числе актёр и его жена Гвен Шамблин, известный в США диетолог.
Помимо роли Тарзана, Лара известен своим участием в сериалах “Спасатели Малибу” (1989–2001) и “Конан” (1997–1998).
Самолёт следовал из Теннесси во Флориду и упал вскоре после взлёта. Причины катастрофы устанавливаются.