На Радио Волна началась марципановая неделя! Получи сладкие подарки от Галереи марципана!

Максим: "У нас в утреннем эфире по-прежнему две основные игры: в 7.15 “Сундук радости”, где наши слушатели могут выиграть деньги и в 8.15 “Нереальный вопрос”, где мы задаём, как вы понимаете, “нереальные вопросы”. На этой неделе у нас особенный подарок, связанный с Днем защиты детей.

Юлия: "У нас очень много маленьких слушателей, которые принимают участие в играх, а особенно радует, когда целыми семьями пытаются дозвониться и выиграть подарки. И на этой неделе у нас, как раз для таких дружных семей, подарок от Галереи Марципана (Pikk 40, www.martsipan.ee

Выигрыш включает в себя: посещения для всей семьи “Галереи марципана”, лепку и раскраску собственного изделия, осмотр экспонатов “Галереи марципана”, показ образовательного видеофильма, дегустацию 5 видов марципана и еще каждая семья получит в подарок корзину с розами из марципана, цветной комплект для лепки и разные марципановые сладости".

Максим: "Если Вы засиделись дома в период пандемии, то это отличный повод покинуть 4 стены и прийти в наш красивый Старый город и провести весело и с пользой время всей семьей. В “Галерее марципана” Вас встретит дружный коллектив и сделает все для того, чтобы вы провели время весело и творчески. Не пропустите на этой неделе игру “Нереальный вопрос” в утреннем шоу на Радио Волна ровно в 8.15".

Юлия: "До встречи на волне любимой музыки"!

Хочешь, чтобы каждый твой день был солнечным и наполнен, исключительно, позитивными эмоциями? Тогда начинай его вместе с утренним шоу на Радио Волна (107.1 в Харьюмаа и 106.9 в Ида-Вирумаа) и с его веселыми ведущими Юлией Манго и Максимом Миловановым.