Дава впервые рассказал свою версию расставания с Ольгой Бузовой

Союз Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна продлился полтора года. Как это часто бывает, ничто не предвещало беды: огромные букеты, романтические свидания, отдых в сказочных местах мира, многочисленные видео и фото идиллии в Инстаграме. Но, как позже выяснилось, красивыми отношения были лишь на картинке — Ольга обвинила Даву в изменах и даже рукоприкладстве. Поклонники с замиранием сердца ждали комментариев, но оба отделывались лишь краткими комментариями.

Дава косвенно, но опроверг самые страшные догадки: он был верен, и никогда не позволял себе и пальцем тронуть поющую ведущую. Тогда у публики остался только один вопрос — что же послужило причиной расставания. Манукян пролил свет на ситуацию.

“Ольга большая труженица, она замечательная. Все у нее будет хорошо. Я отпустил нашу ситуацию с ней еще в феврале. Да, мы не сошлись характерами, такое бывает. Когда любишь, иногда приходится отпускать человека. Во имя любви. Никаких новых отношений у меня сейчас нет, хотя приписывают романы и с моими сотрудницами, и коллегами. Но я считаю, что когда сильно любил, невозможно сразу окунуться в новые отношения. Пока я к этому не готов”, — признался журналистам Дава.

Ответ на вопрос появился, когда репортеры поинтересовались соперничеством между Давой и Ольгой. Как известно, Манукян стал новым ведущим телепроекта “Дом-2”, тем самым заняв место бывшей возлюбленной. Многие посчитали, что блогер предал Бузову и поступил подло по отношению к ней, но сам Дава это мнение не разделяет.

“Я ничего не делаю специально. И соревнуюсь только с собой. И я сегодня лучше, чем вчера — для меня это главное. Это мой год. Про меня все говорят. Этот год начался с меня и поверьте, я вас еще удивлю, вам будет еще что обсудить”, — заинтриговал Манукян.

Публика относится к звезде неоднозначно — ведь своей популярности и известности он обязан отношениям с Ольгой Бузовой. Пользователи Сети убеждены, что все мужчины, с которыми поющая ведущая когда-либо связывала себя отношениями, добиваются успеха и становятся счастливыми. Самой же Ольге в личной жизни пока не везет.