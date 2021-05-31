ФОТО | Лиза Боярская показала лысую Чулпан Хаматову

Лиза Боярская поделилась с публикой рабочими моментами. За кулисами столичного Театра Наций актриса сфотографировалась с коллегами по цеху Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой.

Последняя позирует без волос. Оказалось, что многодетная мама изменилась до неузнаваемости из-за роли. “Давненько мы не играли “Иванова”! Соскучились! Очень!“ — написала в блоге дочь Михаила Боярского.

Внешний вид Чулпан поразил поклонников. “Сначала напугал вид Чулпан! А потом поняла, что ей все идет”, “Нереальная Хаматова”, “Какая Чулпан красивая, даже без волос”, — высказались россияне.