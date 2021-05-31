Гарик Харламов перестал скрывать роман с коллегой по сериалу “Гусар”, а Соня Таюрская — с лидером Little Big(2)
С каждой женщиной, замеченной рядом со мной, мне сразу приписывают отношения, — пожаловался Гарик Харламов в одном из интервью. — Вот были мы в караоке, и появилась там Яна Кошкина — все, “они с Кошкиной”! Вышел сериал “Гусар” — все, “он с Катей”, ровно через два дня — все, “он с другой Катей”… Все это как-то тупо.
Однако, прошло несколько месяцев — и вот шоумен снова на Красной поляне, и снова рядом с красавицей-актрисой. На этот раз Харламов и Ковальчук отдыхают с еще одной парочкой, чей роман в шоу-бизнесе уже ни для кого не секрет: участниками Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Похоже, влюбленные решили рассекретиться одновременно: кадрами своих романтических каникул все четверо активно делятся в Инстаграме. Чем не признание в эпоху соцсетей, когда о разводе узнают по взаимной отписке?
Остановились пары в популярном у звезд горном спа-комплексе, где к услугам гостей не только виллы и ресторан, но и бани. Главная местная фишка — горячие чаны, подогреваемые на костре, из которых получаются эффектные фото. В них искупались и девушки, и Илья Прусикин.
А вот Гарик Харламов кадрами водных процедур делиться не стал, лишь мужественно позировал на фоне гор. И судя по фото, даже похудел.
Говорят, хрупкая Катерина, в отличие от бывшей жены-карьеристки, окружила Харламова заботой. Замужем она не была, детей нет, выросла в Сыктывкаре в семье с очень скромным достатком. Общежитие с общей кухней, тараканы и заношенная одежда от старших братьев и сестер в ее случае — не преувеличение, а реальность. Только в 17 лет девушка узнала, что ее отец — питерский военный Леонид Ковальчук, а известная актриса Анна Ковальчук — сводная сестра. Переехав в Санкт-Петербург, Катя выучилась на артистку и вот уже шесть лет играет в кино. Самая известная ее роль, после которой молодую звездочку заметили, — в украинском сериале “Крепостная”. Кроме того, Ковальчук-младшая успела поработать и в Голливуде: в исторической короткометражке “Рядовой” она сыграла русскую эмигрантку.
Между тем, об отношениях с Гариком Харламовым его партнерша по “Гусару” высказалась лишь однажды, и то очень туманно.
“Он прекрасный актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни”, — призналась актриса в интервью.