Гарик Харламов перестал скрывать роман с коллегой по сериалу “Гусар”, а Соня Таюрская — с лидером Little Big

С каждой женщиной, замеченной рядом со мной, мне сразу приписывают отношения, — пожаловался Гарик Харламов в одном из интервью. — Вот были мы в караоке, и появилась там Яна Кошкина — все, “они с Кошкиной”! Вышел сериал “Гусар” — все, “он с Катей”, ровно через два дня — все, “он с другой Катей”… Все это как-то тупо.

Однако, прошло несколько месяцев — и вот шоумен снова на Красной поляне, и снова рядом с красавицей-актрисой. На этот раз Харламов и Ковальчук отдыхают с еще одной парочкой, чей роман в шоу-бизнесе уже ни для кого не секрет: участниками Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. Похоже, влюбленные решили рассекретиться одновременно: кадрами своих романтических каникул все четверо активно делятся в Инстаграме. Чем не признание в эпоху соцсетей, когда о разводе узнают по взаимной отписке?

Остановились пары в популярном у звезд горном спа-комплексе, где к услугам гостей не только виллы и ресторан, но и бани. Главная местная фишка — горячие чаны, подогреваемые на костре, из которых получаются эффектные фото. В них искупались и девушки, и Илья Прусикин.

А вот Гарик Харламов кадрами водных процедур делиться не стал, лишь мужественно позировал на фоне гор. И судя по фото, даже похудел.