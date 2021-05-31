Умер актер, игравший в сериалах “Россия молодая” и “Две судьбы”

Тело артиста обнаружили в его московской квартире в одном из домов на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти не было. Скорее всего, Сергеев скончался по естественным причинам за три часа до того, как его нашли. Труп направили в морг.

Филимон Сергеев сыграл в десятках фильмов и сериалов. Одними из самых известных стали роли в телесериалах “Две судьбы” и “Россия молодая”. У актера также был и литературный талант. Он стал автором нескольких книг прозы и сборников стихов. Песня “Река” на его стихи звучит в фильме Краснопольского и Ускова “Отец и сын”, “Брусника“ — “Две судьбы”.