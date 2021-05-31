31.05.2021, 20:00
Умер актер, игравший в сериалах “Россия молодая” и “Две судьбы”
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Умер российский и советский актер театра и кино Филимон Сергеев. Как стало известно 5-tv.ru, он скончался у себя дома. Филимону Сергееву было 79 лет. До своего 80-летия он не дожил чуть больше двух месяцев.
Тело артиста обнаружили в его московской квартире в одном из домов на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти не было. Скорее всего, Сергеев скончался по естественным причинам за три часа до того, как его нашли. Труп направили в морг.
Филимон Сергеев сыграл в десятках фильмов и сериалов. Одними из самых известных стали роли в телесериалах “Две судьбы” и “Россия молодая”. У актера также был и литературный талант. Он стал автором нескольких книг прозы и сборников стихов. Песня “Река” на его стихи звучит в фильме Краснопольского и Ускова “Отец и сын”, “Брусника“ — “Две судьбы”.