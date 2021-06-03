В Эстонии снимают второй сезон всемирно известного сериала-ужастика

Шоу, в котором, по словам создателя, слышатся отголоски культовой ”Американской истории ужасов”, позволяет участникам не только найти вторую половинку, но и заработать неплохие деньги.

В 2019 году проект показали по телевидению перед Хэллоуином, и руководители телеканала ITV были настолько впечатлены рейтингами и отзывами фанатов, что сделали из него полноценный сериал.

В прошлом году съёмки пришлось отложить из-за коронавируса, но теперь процесс запущен. Съёмочная группа работает в глухих уголках Эстонии.

В сериале примут участие известные британские и американские актёры, ведущим реалити-шоу будет Бобби Мэйр.

В течение пяти ночей убийца будет уничтожать товарищей по лагерю самыми экстремальными, занимательными и изощрёнными способами.

Выжившие жители домика на берегу озера должны будут успеть выяснить, кто убийца, до того, как он доберётся и до них.

Обстановка в Killer Camp будет знакома всем, кто смотрел ”Американскую историю ужасов: 1984”, действие которой тоже происходит в летнем лагере, в который то и дело заглядывают гризли.