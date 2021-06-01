“Люди меня в гробу видят”: неожиданное признание Ларисы Долиной

В начале апреля Лариса Долина и Валя Karna.val стали участницами шоу “Музыкалити”. Тогда народная артистка негативно высказалась о вокальных данных юной звезды, а также осудила ее за незнание известных эстрадных исполнителей. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то защищал кумира молодежи, а кто-то выступал на стороне Ларисы Александровны.

Казалось бы, история должна была давно сойти на нет. Но Долина до сих пор получает угрозы и оскорбления в свой адрес. Устав от негатива, звезда решила высказаться. “Я сравнила пение Панайотова и Вали Karna.val — это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть все это останется на вашей совести”, — заявила артистка.

Долина уверена, что все люди, желающие петь публично, должны делать это грамотно, ведь даже скромные вокальные данные можно развить благодаря занятиям с опытными педагогами.

Артистка хочет поскорее забыть про скандальную историю. Именно поэтому теперь она будет блокировать надоедливых хейтеров. “Ваши музыкальные вкусы с возрастом поменяются — я вам этого искренне желаю. А пока убираю вас с моей страницы. Потому что хамство и злобу я не терплю”, — заключила звезда.