“Секс отвратителен!”: последствия духовных практик Натальи Андрейченко

Наталья Эдуардовна, за плечами которой два брака, сегодня не приемлет занятия сексом, считая это дело чем-то… неприятным.

“Для меня это отвратительно, сексом занимаются звери, животные. Я понимаю, что такое любить от всего сердца… Вот поэтому пришел коронавирус, потому что люди забыли о святых истинах, забыли, что такое чистота. По-английски это звучит “заниматься любовью”, этим нужно заниматься, когда ты влюблен…” — пояснила свою точку зрения 65-летняя актриса.

У Андрейченко есть любимый человек, разделяющий с артисткой взгляды на жизнь. В свое время Наталье Эдуардовне очень важно было встретить именно такого мужчину.

“Я влюблена, он очень красивый! Я самодостаточная личность, у меня серьезный путь. И я могу быть только с мужчиной, который идет тем же путем. Это не всегда легко — найти такого человека. И питание должно быть одинаковое. У нас тут животных не жарят, я люблю всех! Не ем ничего с глазами, кроме картошки!” — подчеркнула актриса в беседе с подписчиками.

Пока Наталья Эдуардовна не представляет публике нового избранника. К слову, в прошлом году она проводила время с молодым итальянцем, роман с которым так и не подтвердила. В прошлом счету исполнительницы роли Мэри Поппинс браки с композитором Максимом Дунаевским и актером Максимилианом Шеллом.