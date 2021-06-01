ТОП-3 способа усилить женскую энергию и продлить молодость

По словам эксперта, каждая представительница прекрасного пола по своей сути волшебница. Именно дамы отличаются особо развитой интуицией и утонченностью, которые необходимо беречь и передавать следующим поколениям. Маг рассказала, как пробудить в себе женскую силу и излучать уверенность.

Найти свое место силы

Для того чтобы определить собственное сакральное место силы, достаточно вспомнить, где вам легче всего расслабиться и почувствовать себя по-настоящему прекрасной. Это может быть ванная комната, ваш личный кабинет, будуар — что угодно.

Попав в личное пространство, отключите все гаджеты и останьтесь наедине с собой. Принимая ванну, нанося на тело крем или проводя другой успокаивающий вас ритуал, получая от него удовольствие и ощущая себя богиней, вы укрепите связь с местом силы. Растите в себе мысль, что вы — царица, не меньше, и вам подвластно все.

“Наслаждайтесь своей женственностью, сохраняя настрой как можно дольше, а, самое главное, запомните это состояние и мысленно закрепите его как источник силы, которой можно и нужно пользоваться”, — учит Рена Яндар.

Повесить и почистить зеркало в спальне

Чтобы зеркало стало источником вашей вечной молодости, омойте зеркало талой водой, после чего отполируйте до блеска — оно должно быть кристально чистым. Усилить волшебные свойства зеркала можно так: наденьте любимый наряд, распустите волосы и долго расчесывайте их, любуясь своим отражением. Похвалите себя, сделайте комплимент, повторяйте, что ваши молодость и красота вечны. Так вы “настроите” зеркало, и оно будет помогать вам поддерживать женскую энергию и привлекательность долгие годы.

Чаще бывать в женском кругу

Занятия йогой и медитацией, встреча с подругами для совместных духовных практик или рукоделия — все это наполняет женщину силой. Женский круг знатоки тонких материй приравнивают к шабашу, так как он буквально пробуждает спящие в участницах таланты и возможности.