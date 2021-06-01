01.06.2021, 16:31
В Сети обсуждают, где одинокая женщина из Таллинна может познакомиться для приятного общения(23)
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Недавно в группе "Ищу совета" обсуждалась тема знакомств. Вопрос от участницы группы Людмилы звучал так: "Существуют ли группы на фейсбуке, где одинокие женщины и мужчины могут знакомиться, с целью совместных поездок и приятного общения, прогулок и походов в театры и тд?
У меня мама 56 лет не так давно осталась одна. Подруги по большей части всегда заняты, а ходить одной - скучно.
Хотелось бы найти ей компанию".
У меня мама 56 лет не так давно осталась одна. Подруги по большей части всегда заняты, а ходить одной - скучно.
Хотелось бы найти ей компанию".
Среди комментариев можно было найти разные варианты:
Например советы вступить в Фейсбук группы “Кто?Где?Когда?”, “Без пары”, “Дневник Лешего” или “Готовимся к лету вместе”.
Некоторые предлагали скачать специальное приложения на телефон. “Есть приложение GO TOGETHER . Там ставите куда хотите и оно найдет тех людей, кто тоже хочет сходить”; “Тиндер)”, — советовали в комментариях.
“😀я со своим познакомилась на ФБ, в коментарии у Александра Чаплыгина. Чего то ляпнула, одному понравилось😀 стали сначала переписываться, оказалось живём в 28км друг от друга. Уже 5 лет вместе”, — поделилась участница группы своей историей знакомства.
(орфография и пунктуация авторов сохранены)
А какие способы знакомства знаете вы? Пишите в комментариях!