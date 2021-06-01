В Сети обсуждают, где одинокая женщина из Таллинна может познакомиться для приятного общения

Среди комментариев можно было найти разные варианты:

Например советы вступить в Фейсбук группы “Кто?Где?Когда?”, “Без пары”, “Дневник Лешего” или “Готовимся к лету вместе”.

Некоторые предлагали скачать специальное приложения на телефон. “Есть приложение GO TOGETHER . Там ставите куда хотите и оно найдет тех людей, кто тоже хочет сходить”; “Тиндер)”, — советовали в комментариях.

“😀я со своим познакомилась на ФБ, в коментарии у Александра Чаплыгина. Чего то ляпнула, одному понравилось😀 стали сначала переписываться, оказалось живём в 28км друг от друга. Уже 5 лет вместе”, — поделилась участница группы своей историей знакомства.

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

А какие способы знакомства знаете вы? Пишите в комментариях!