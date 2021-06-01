Свадьба и облизанный палец жениха: финал романа Анастасии Макеевой

В кадре видно, как актриса пытается надеть обручальное кольцо на палец мужа. Однако оно, по ее словам, идет туго. Невеста склоняется над рукой Романа и облизывает его, после чего с легкостью надевает кольцо.

Напомним: после того, как Роман Мальков уехал в Россию на заработки год назад, он больше не виделся ни с женой, ни с детьми. Однако деньги семье отправлял регулярно. Мужчина ремонтировал дачу Анастасии — так пара познакомилась.

Недавно стало известно, что Светлана, экс-супруга Романа, выиграла суд по поводу алиментов. Об этом она сама написала в Instagram: “На данном этапе, пройдя 3 заседания, на 4-ом мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо пол года: “Алименты будем выплачивать после суда”. P.S. От алиментов на Андрея мы отказались”, — рассказала она. Андрей — это старший сын Романа. Он сейчас живет в Москве вместе с отцом.

Что касается Анастасии, то нынешний брак с Романом Мальковым — четвертый для нее. Первый официальный союз с Петром Кисловым, экс-супругом Полины Гагариной, продлился чуть больше полугода. После развода Анастасия встречалась с сыном Любови Полищук Алексеем Макаровым, но до свадьбы дело не дошло. В 2010 году актриса вышла замуж за певца Глеба Матвейчука, и этот брак стал самым продолжительным — супруги продержались вместе шесть лет. В сентябре 2020 года Макеева объявила о разводе с третьим мужем — адвокатом Александром Саковичем.