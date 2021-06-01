Поклонники Little Big разоблачили “коварную разлучницу” Соню Таюрскую

“Ильич расстался с женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020 году, но все равно — я для всех разлучница! Хотя у меня были серьезные отношения семь лет. Но обо мне говорят, что я увела чужого мужика”, — рассказала певица.

“Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Мы долго сопротивлялись, так как для нас это было непривычно…Я никогда не смотрела на него как на мужчину. Я даже удивлялась, что Ирка в нем нашла — настолько он был для меня антисекс”, — объяснила Софья.

Ирка — это уже бывшая супруга Прусикина — Ирина Смелая. Девушка явно негодовала и была в недоумении от слов бывшей приятельницы. “Крайне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и очень дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа и желаю всего хорошего и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо”, — явно намекнула на Таюрскую Смелая.

Удивительно, но поклонники популярной группы встали на сторону бывшей жены Ильича и принялись проверять озвученную Таюрской информацию — вот, к чему им удалось прийти.

По заявлению Таюрской, встречаться с Прусикиным они начали в августе 2020-го, но романтические отношения завязались, когда ребята на карантине переехали в загородный дом (в апреле). В конце лета Смелая и Ильич записали видео, в котором рассказали о намерении развестись. Судя по всему, тогда Ира и не подозревала о существовании между ее подругой и мужем любовной связи. Получается, что компания полгода поддерживала друг с другом отношения и держала Смелую в неведении.

Напомним, Илья Прусикин и Ира Смелая состояли в браке 4 года. Пару считали образцово-показательной, поэтому новость об их разводе прогремела как гром среди ясного неба. У знаменитостей есть очаровательный сын Добрыня.