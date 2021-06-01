Красная Шапочка против Герды: на ток-шоу поругались Яна Поплавская и Елена Проклова

Елена Проклова утверждает, что из-за давней травмы не смогла найти свое женское счастье. Она отметила, что в каждом избраннике, с которым строила отношения, в итоге начинала видеть того самого насильника.

Актриса со слезами на глазах отстаивала в передаче свою правду. Во время эфира не артистку все время нападала Яна Поплавская. Актриса не понимает, для чего коллега раскрыла интимные подробности своей жизни на публику.

Яна Поплавская настолько зашлась в праведном гневе, что дала Елене Прокловой увесистую словесную оплеуху, сказав, что считает представительниц древнейшей профессии порядочнее гостьи программы. Тогда оплеванная актриса оправдалась тем, что долгие десятилетия не раскрывала правду из-за страха, что в семье артиста-насильника может случиться раздор.

Поплавская призналась, что не верит в насилие над коллегой. Она полагает, что юная Елена Проклова могла пойти на интим добровольно ради протекции взрослых любовников. Стоит напомнить, что сама Яна стала телеведущей во многом благодаря бывшему мужу — режиссеру Сергею Гинзбургу.