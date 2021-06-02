02.06.2021, 11:59
Владелица магазина нижнего белья объяснила, почему эстонские женщины не достигают оргазма(16)
Foto: Madis Veltman
Владелица магазина нижнего белья Ulakas Kaunitar Кирки Кубри недавно посетила передачу Бригитте Сюзанне Хунт "30 minutit taevas", где рассказала, что большая проблема женщин — это то, что они представляют себе вещи лучше, чем это есть на самом деле, передает sky.ee.
“Как женщины, мы смотрим романтические фильмы и думаем, что хотим эту романтику при лунном свете где-то в озере, а потом обнаруживаем, что вау, ничего не получается. Ничего не скользит! В нашем магазине ходят шутки, что в субтитрах должно быть написано: всегда используйте лубрикант на силиконовой основе. Это единственная вещь, которая поможет!”, — сказала женщина.
Так как же получить хороший оргазм? “Если вы стимулируете клитор, то испытываете поверхностный оргазм. Клитор на самом деле не поверхностный, нервы присоединяются к точке G. При внутреннем оргазме вы чувствуете, что взрываетесь изнутри. Это случается только с правильным партнером!“ — добавила Кубри.
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