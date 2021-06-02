Владелица магазина нижнего белья объяснила, почему эстонские женщины не достигают оргазма

“Как женщины, мы смотрим романтические фильмы и думаем, что хотим эту романтику при лунном свете где-то в озере, а потом обнаруживаем, что вау, ничего не получается. Ничего не скользит! В нашем магазине ходят шутки, что в субтитрах должно быть написано: всегда используйте лубрикант на силиконовой основе. Это единственная вещь, которая поможет!”, — сказала женщина.