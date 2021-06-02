Звезда “Папиных дочек” Катя Старшова сменила имидж и призналась, что хочет эмигрировать из России

Также Екатерина поделилась своими планами, которые расстроили часть поклонников: “Я купила книгу и курсы по английскому языку. Обучаюсь сама. Почему именно английский? В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я не знаю получится у меня или нет, но я прикладываю очень много усилий для этого”.

“у нас на планете Россия самая лучшая из всех стран знаю ты об этом знаешь прекрасно, зачем менять место и ехать в такую даль”, “Господи, чего на Родине не живётся, что ты там забыла??? Кому ты там нужна?”, “Почему все стремятся покинуть “рашку”?:( Учитывая наши отношения с бритосами, я не понимаю повального желания россиян отправиться в эту страну. Туда обычно вороватые наши миллиардеры сваливают, чтобы деньгами в России не святить… А простые смертные с какой стати туда стремятся, что там есть такого, чего нет у нас?“ — недоумевает патриотически настроенная часть поклонников.