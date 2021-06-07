07.06.2021, 12:30
ИНТЕРВЬЮ | Режиссер фильма “Эстонские похороны”: русские против эстонцев, белые против черных, столкновения между поколениями(4)
Foto: Rauno Volmar
В ситуации, когда кинотеатры были закрыты почти 5 месяцев, приветствуется любой кинематографический хит. “Эстонские похороны” в буквальном смысле — спасение летней программы. “По моим подсчетам, это пятый раз, когда я пытаюсь выпустить фильм, и, к счастью, он будет”, — рассказал режиссер фильма Рене Вильбре в интервью Eesti Päevaleht.