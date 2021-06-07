ИНТЕРВЬЮ | Режиссер фильма “Эстонские похороны”: русские против эстонцев, белые против черных, столкновения между поколениями

— Когда и как родилась идея снять фильм по мотивам легендарной театральной постановки Андруса Кивиряхка? Возникали ли сложности с материалом, или классику Кивиряхка было легко перевести на язык кино?

— Об идее снять фильм по “Похороны по-эстонски” мы, наверное, впервые заговорили около трех лет назад. Сначала я был настроен довольно скептически — перенести на язык фильма относительно статичную, комическую пьесу, действие которой происходит в 1990-х? Поначалу это показалось не самой хорошей идеей. Но как всегда, когда что-то уже посажено в голове, оно начинает неосознанно напоминать о себе. Некоторое время спустя стало казаться — почему бы и нет. Когда мы нашли Отта Килуски, который постепенно начал разрабатывать сценарий, мы нашли необходимые ориентиры, привнесли современность, обновили персонажей, сюжетные линии и это начало обретать форму. Когда я нашел для себя подходящий жанр и актеров, все стало ясно — сделаем это!

— Насколько фильм отличается от пьесы, которую Кивиряхк написал довольно давно? Верят ли эстонцы в работу, как в самую важную часть жизни до сих пор?

— Работа, будучи главным героем, все еще присутствует. В остальном фильм довольно радикально отличается от пьесы. Жанр другой, наши герои не шутят на экране в жирном театральном гриме, а живут своей обычной счастливой или грустной среднестатистической эстонской жизнью. Это далеко не всегда смешно, а иногда даже грустно. В фильме мы видим не только жизнь городских и сельских жителей, но и страстные проблемы народов и рас. Русские против эстонцев, белые против черных, глобальный и локальный мир мысли, а также столкновения между поколениями и различные культурные представления. Но есть и над чем посмеяться!

— В романе Кивиряхка “На краю света” персонаж “смеется и плачет”, наслаждаясь театральным искусством. Допускается ли в фильме “Эстонские похороны” то же самое?