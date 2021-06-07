ИНТЕРВЬЮ | Режиссер фильма “Эстонские похороны”: русские против эстонцев, белые против черных, столкновения между поколениями(5)
— Когда и как родилась идея снять фильм по мотивам легендарной театральной постановки Андруса Кивиряхка? Возникали ли сложности с материалом, или классику Кивиряхка было легко перевести на язык кино?
— Об идее снять фильм по “Похороны по-эстонски” мы, наверное, впервые заговорили около трех лет назад. Сначала я был настроен довольно скептически — перенести на язык фильма относительно статичную, комическую пьесу, действие которой происходит в 1990-х? Поначалу это показалось не самой хорошей идеей. Но как всегда, когда что-то уже посажено в голове, оно начинает неосознанно напоминать о себе. Некоторое время спустя стало казаться — почему бы и нет. Когда мы нашли Отта Килуски, который постепенно начал разрабатывать сценарий, мы нашли необходимые ориентиры, привнесли современность, обновили персонажей, сюжетные линии и это начало обретать форму. Когда я нашел для себя подходящий жанр и актеров, все стало ясно — сделаем это!
— Насколько фильм отличается от пьесы, которую Кивиряхк написал довольно давно? Верят ли эстонцы в работу, как в самую важную часть жизни до сих пор?
— Работа, будучи главным героем, все еще присутствует. В остальном фильм довольно радикально отличается от пьесы. Жанр другой, наши герои не шутят на экране в жирном театральном гриме, а живут своей обычной счастливой или грустной среднестатистической эстонской жизнью. Это далеко не всегда смешно, а иногда даже грустно. В фильме мы видим не только жизнь городских и сельских жителей, но и страстные проблемы народов и рас. Русские против эстонцев, белые против черных, глобальный и локальный мир мысли, а также столкновения между поколениями и различные культурные представления. Но есть и над чем посмеяться!
— В романе Кивиряхка “На краю света” персонаж “смеется и плачет”, наслаждаясь театральным искусством. Допускается ли в фильме “Эстонские похороны” то же самое?
— Я снимал этот фильм как трагикомедию. Сама история глубоко трагична, и персонажи, которые серьезно настроены делать что-то внутри нее, делают ее комичной. Порой мне было жалко персонажей, даже себя и эстонцев. Мы маленькие и веселые люди, держащиеся сами по себе. В нас многое скрыто, но мало что можно увидеть. И в этом странном способе держаться вместе — каждый сам по себе, но все равно вместе — в этом, наверное, секрет выживания эстонцев. Конечно, это фильм не чтобы оборжаться, а скорее — просто посмеяться с другом над шутками из фильма. Поплакать также можно. Обещаю.
— Тот факт, что кинопавильон был исключен из списка культурно значимых объектов государственного значения, на которые выделяются деньги на строительство, стал большим ударом для эстонских кинематографистов. Как вы прокомментируете это решение? Что можно сделать дальше, чтобы кинопавильон и дальше существовал?
— Печально, что государство не ценит эстонский кинематограф, который за последние пять лет резко вырос и вернул в кинотеатры сотни тысяч отечественных зрителей. Помимо эстонской музыки, эстонское кино является одним из важнейших представителей культуры в мире. Если государство этого не понимает, оно не должно жаловаться на то, почему люди его не понимают.