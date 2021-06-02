Тимати объяснил, почему не выбрал Алису Грабовую в финале “Холостяка”

37-летний Тимати признается, что ему было трудно сделать окончательный выбор, тем не менее сделал определенные выводы о Грабовой. “Только посмотрев финал, и услышав твои слова в машине про свадьбу, понял главное: мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов”, — объяснил свое решение рэпер.

По словам музыканта, он три месяца на шоу пытался разгадать “ребус”, настоящая ли Алиса или же пытается играть на публику. Тимур, действительно, больше всех проводил времени с Грабовой — приглашал ее на свидания, устраивал приятные сюрпризы и пытался понять мотив модели, которая приехала к нему из Лондона.

“Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убежден, что таких просто нет. Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей четко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям. А это совсем не то, что бы мне сейчас хотелось от отношений на данном возрастном отрезке. Я много об этом думал, практически до самого финала”, — рассуждает музыкант.

При этом он благодарен, ведь она вдохновила его на создание песни. “Я посвящаю ее тебе”, — заявил Тимати, но отправил домой. После этого на крышу отеля в Дубае поднялась Екатерина Сафарова, которая услышала заветные слова и приняла от рэпера кольцо стоимостью 300 тысяч долларов.

По слухам, впрочем, отношения Тимати с победительницей "Холостяка" остались в рамках телепроекта. Ни совсместных фото после, ни упоминаний, — рассуждают поклонники шоу, — Алиса же удостоилась отдельного поста. Поэтому как знать, что еще случится в жизни...