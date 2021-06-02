Ольга Бузова как могла оправдалась за скандал в Волгограде

35-летняя Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свой стол в гримерной, который подготовили для нее организаторы съемок. Оказалось, что у певицы весьма скромные запросы: деликатесам она предпочла всем знакомые продукты.

“Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов, — иронично заявила звезда. — Колбаса, фрукты, но это просто потому что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка…”

Исполнительница отметила, что никогда не просит конфет, однако их часто ей преподносят в качестве комплимента. “Я сладкого не ем. Вот овощи — обязательно, а также мед, листья салата. Вот тапки, халат и полотенца. Ну влажные салфетки еще просим”, — заключила артистка.

Что же сподвигло Ольгу рассказать о райдере? Тут надо пройти всю цепочку рассуждений: обвинили в пьянстве на концерте в Волгограде — слухи говорят о том, что она требует элитный алкоголь. Вот с опровержения слухов Бузова и начала.

По поводу странного поведения же Ольга не сказала ничего — разве что объяснила свой уход со сцены: “Я покинула ее на несколько минут только для того, чтобы сменить костюм. В этот момент на сцене мои танцоры показывали свой номер. Так делают все артисты во время смены образа. Посчитать, сколько было за этот концерт у меня костюмов, можно в моих сториз!”

Зато добавила, что собирается подать в суд на те издания, которые озвучили версию о пьянстве.