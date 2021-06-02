ВИДЕО | Тилль Линдеманн шокировал очередным “русским” клипом

Тилль Линдеманн уже второй месяц не дает покоя россиянам и сочувствующим. 22 апреля, накануне премьеры фильма “Девятаев”, вышел клип на песню “Любимый город может спать спокойно”, которую Тилль аккуратно спел на русском языке. 9 мая вышел еще один клип на ту же песню — в Эрмитаже, в сопровождении модельного вида скрипачек и виолончелисток. Казалось бы, вот оно, перевоспитание плохого парня. Не тут-то было!

1 июня вышел клип на песню “Ich hasse Kinder” (“Я ненавижу детей”), действие которого целиком разворачивается в СССР. Он куда ближе к старой доброй эстетике Rammstein; в нем Тилль взрывает автомобиль “Москвич”, блюет на Красной площади и убивает нескольких человек.

Что происходит в клипе? Судя по всему, героя Тилля Линдеманна в пионерском детстве жестоко мучали одноклассники. Сейчас, став взрослым, он их жестоко наказывает: одного хоронит в гробу заживо, другого сбрасывает в лестничный пролет, третьего четвертует бензопилой, четвертого вешает… Но милиция не дремлет: капитан (в исполнении почти неузнаваемого Александра А. Реввы) сцапал преступника и допрашивает его с применением силы.

О чем поется в песне? Никаких пионеров там нет и в помине. Лирический герой Линдеманна пробирается к своему месту в самолете и вдруг с ужасом слышит детский плач. Оказывается, рядом с ним в кресле ребенок! “Возникает вопрос, общий для всех классов: “Можно и должно ли ненавидеть детей?” Родители не обращают на младенца большого внимания: мать листает журнал и одновременно ест яблоко, отец спит. “Господь хочет меня покарать!” Но вот крик прекращается: герой обнаруживает, что ребенок смотрит на него с улыбкой. Ненависть тут же сменяется экстазом, герой тянет к ребенку руки, и тут он снова начинает кричать!

В припеве поется: “Я ненавижу детей, я ненавижу детей! Нет, я люблю их, да, я люблю их! Больших и маленьких — но они должны быть моими!”