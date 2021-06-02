ВИДЕО | Тилль Линдеманн шокировал очередным “русским” клипом(1)
Тилль Линдеманн уже второй месяц не дает покоя россиянам и сочувствующим. 22 апреля, накануне премьеры фильма “Девятаев”, вышел клип на песню “Любимый город может спать спокойно”, которую Тилль аккуратно спел на русском языке. 9 мая вышел еще один клип на ту же песню — в Эрмитаже, в сопровождении модельного вида скрипачек и виолончелисток. Казалось бы, вот оно, перевоспитание плохого парня. Не тут-то было!
1 июня вышел клип на песню “Ich hasse Kinder” (“Я ненавижу детей”), действие которого целиком разворачивается в СССР. Он куда ближе к старой доброй эстетике Rammstein; в нем Тилль взрывает автомобиль “Москвич”, блюет на Красной площади и убивает нескольких человек.
Что происходит в клипе? Судя по всему, героя Тилля Линдеманна в пионерском детстве жестоко мучали одноклассники. Сейчас, став взрослым, он их жестоко наказывает: одного хоронит в гробу заживо, другого сбрасывает в лестничный пролет, третьего четвертует бензопилой, четвертого вешает… Но милиция не дремлет: капитан (в исполнении почти неузнаваемого Александра А. Реввы) сцапал преступника и допрашивает его с применением силы.
О чем поется в песне? Никаких пионеров там нет и в помине. Лирический герой Линдеманна пробирается к своему месту в самолете и вдруг с ужасом слышит детский плач. Оказывается, рядом с ним в кресле ребенок! “Возникает вопрос, общий для всех классов: “Можно и должно ли ненавидеть детей?” Родители не обращают на младенца большого внимания: мать листает журнал и одновременно ест яблоко, отец спит. “Господь хочет меня покарать!” Но вот крик прекращается: герой обнаруживает, что ребенок смотрит на него с улыбкой. Ненависть тут же сменяется экстазом, герой тянет к ребенку руки, и тут он снова начинает кричать!
В припеве поется: “Я ненавижу детей, я ненавижу детей! Нет, я люблю их, да, я люблю их! Больших и маленьких — но они должны быть моими!”
Откуда у Линдеманна такая страсть ко всему советскому? А просто он, как и другие участники Rammstein, родился в ГДР (где, кстати, существовала своя пионерская организация имени Эрнста Тельмана). “Он был пионером”, — объяснял недавно в интервью режиссер Тимур Бекмамбетов. — “У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, он был писателем. И песню Марка Бернеса ему в детстве пела мама”. Любовь взаимна: Rammstein и лично Линдеманн с начала 2000-х многими воспринимаются в России почти как родные.
Как к этому относиться? Можно — пламенно и гневно, как лидер партии “Коммунисты России” Максим Сурайкин: он объявил “Ich hasse Kinder” клеветой на советскую историю и “разжиганием розни”, предположив даже, что там есть “уголовный состав”. Он также заподозрил в видео “пропаганду ненависти к детям”. Правда, судя по словам Сурайкина “надо внимательно посмотреть [клип]”, смотрел он его невнимательно, и тем более не вслушивался в текст с его откровенно амбивалентным отношением к детям.
На самом деле это обычная провокация, причем по меркам Rammstein довольно сдержанная. Напомним, эта группа получила название в честь страшной авиакатастрофы, случившейся во время авиашоу в Раммштайне, на базе ВВС США в ФРГ. В видеоклипе на знаменитую песню Sonne с ее строками “Раз! Восходит солнце. Два! Восходит солнце” они всерьез собирались обыграть взрыв атомной бомбы в Хиросиме (в последнюю минуту одумались и сделали героиней видео всего лишь садистку-Белоснежку, нюхающую золотой порошок и издевающуюся над гномами). В сравнении с этим история про жестоких пионеров, которых настигает запоздалая месть, выглядит почти скромной.
И, разумеется, как сплошь и рядом бывает у Тилля Линдеманна, вопли ярости сочетаются с ухмылкой и самопародией, которые так ценят поклонники. Ну невозможно же всерьез относиться к окровавленному пожилому фрицу, мечущемуся среди советских школьников в красных галстуках и строящему страшные гримасы. Как невозможно всерьез относиться к тексту песни о бюргере с педофобией, у которого вид младенца в самолете вызывает “великую печаль” и ди гроссе панику.