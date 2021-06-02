"Добро пожаловать, куколка!": Витас стал отцом в третий раз и показал дочку

В подписи к публикации в социальной сети 42-летний артист указал, что он и его супруга решили назвать девочку Алисой. Известно, что малышка появилась на свет 18 мая. Новоиспеченный отец не торопился знакомить поклонников со своим третьим ребенком и только сейчас опубликовал в Instagram трогательное видео. На записи он качает на руках свою Алису.

Звездного отца с прибавлением в семействе бросились поздравлять, как почитатели его творчества, так и коллеги по сцене. Некоторые, как оказалось, даже удивились радостному известию.

“Ого”, — емко отреагировал звездный адвокат Сергей Жорин. Затем, впрочем, отошел от шока и вспомнил о своей профессии. "Ты теперь многодетный папа и имеешь право на льготы: коммуналка, парковка и т.д.", — провел он бесплатную консультацию. “Счастья доченьке!” — пожелала Катя Лель. "Какое счастье! Еще раз поздравляю!” — написала телеведущая Лика Осипова. “Добро пожаловать, куколка!”; “Как мило! Поздравляю с принцессой!” — написали поклонники артиста.

Виталий Грачев состоит в счастливом браке уже 15 лет. Вместе с супругой Светланой Гранковской певец воспитывает троих детей. Старшей дочери Алле уже 13 лет, сыну Максиму — шесть, а новорожденной Алисе нет еще и месяца.