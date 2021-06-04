04.06.2021, 09:03
ФОТО | Курьер творожных сырков! Смотрите, как выглядел Танель Кийк 15 лет назад(2)
Foto: Andres Putting
Министр социальных дел Танель Кийк (32) уже с юного возраста был деловым молодым человеком. Глава медиаканала Levila Даниэль Ваарик опубликовал на своей странице в Facebook фотографию Танеля, который 15 лет назад зашел в редакцию Äripäev, чтобы поделиться сырками, пишет Kroonika.
Даниэль Ваарик поделился в Facebook, что Levila недавно опубликовали аудиосериал об Эдгаре Сависааре, в котором также обратили внимание на легендарный скандал с сырками Kohuke.
“И хорошо, ребята из Äripäev вспомнили этот снимок, где молодой Танел Кийк пришел раздавать творожные сырки в их редакцию. В то время, конечно, Центристская партия отрицала, что эти сырки каким-либо образом связаны с избирательной кампанией”, — написал Ваарик.
На фото Кийку всего 16 лет.