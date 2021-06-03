ВИДЕО | Таллиннцы возмущены: В Maxima подросток облился молоком и вылил на пол моющие средства(48)
“Эти мальчики в порядке?🤔🤦♂️. Я надеюсь, что они получат довольно серьезное наказание”, — прикрепив видео в группу, написал Кевин Арго.
Многие из участников группы разделили мнение с автором поста: “в дурку надо. жаль родителей”
“очередной тик ток головного мозга”
“Недоделанные или же недоношенные.куда охрана смотрит?”.
Однако были и те, кто пытался защитить молодых людей: “Тик ток делает свое дело,😂но насколько я знаю многие потом за собой убирают”
“Сейчас так почти вся молодёжь делает , но потом они убирают за собой и оплачивают этот товар”
“Эти мальчики в порядке?🤔🤦♂️. Я надеюсь, что они получат довольно серьезное наказание”…. за что?! они убили кого то? Это обычная хулиганка, штраф максимум 50€”
(орфография и пунктуация авторов сохранены)
В своем аккаунте блогеры выложили уже большое количество разных видео, где они нарушают общественный порядок.
Что Вы думаете по поводу поступков молодых людей, снимающих видео в TikTok? Делитесь мнением!