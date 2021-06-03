Топчик
03.06.2021, 11:36

ВИДЕО | Таллиннцы возмущены: В Maxima подросток облился молоком и вылил на пол моющие средства

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Видео набирают десятки тысяч просмотров!
collage
Участник группы “Таллиннцы” поделился видео из TikTok, на котором молодой человек в магазине Maxima выливает на себя две упаковки молока, и на втором видео он же выливает на пол моющие средства и проезжается по полу.

“Эти мальчики в порядке?🤔🤦‍♂️. Я надеюсь, что они получат довольно серьезное наказание”, — прикрепив видео в группу, написал Кевин Арго.

@_tallinn_vlog_

##рекомендации❤️❤️ ##таллинн ##эстония ##началолета2021 ##maxima

♬ original sound - Gothboi
@_tallinn_vlog_

##рекомендации❤️❤️ ##эстония ##таллинн

♬ Ты мой океан - MONEYKEN

Многие из участников группы разделили мнение с автором поста: “в дурку надо. жаль родителей

очередной тик ток головного мозга

Недоделанные или же недоношенные.куда охрана смотрит?”.

Однако были и те, кто пытался защитить молодых людей: “Тик ток делает свое дело,😂но насколько я знаю многие потом за собой убирают”

Сейчас так почти вся молодёжь делает , но потом они убирают за собой и оплачивают этот товар

Эти мальчики в порядке?🤔🤦‍♂️. Я надеюсь, что они получат довольно серьезное наказание”…. за что?! они убили кого то? Это обычная хулиганка, штраф максимум 50€”

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

В своем аккаунте блогеры выложили уже большое количество разных видео, где они нарушают общественный порядок.

@_tallinn_vlog_

Вот так легко можно вынести... ##рекомендации❤️❤️

♬ оригинальный звук - Элиана ❤️🌸
@_tallinn_vlog_

##рекомендации❤️ ##таллинн ##эстония

♬ оригинальный звук - Sobranie
@_tallinn_vlog_

##рекомендации❤️❤️ ##таллинн ##эстония

♬ Спасибо за сто видео - АПЧИХБА

@_tallinn_vlog_

##рекомендации❤️❤️ ##эстония ##таллинн

♬ оригинальный звук - крек

Что Вы думаете по поводу поступков молодых людей, снимающих видео в TikTok? Делитесь мнением!

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