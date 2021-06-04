ФОТО | Вау! Элина Нечаева изменила свою внешность

Элина Нечаева устроила в Instagram розыгрыш с призом в виде косметических ампул. На снимке сразу видна смуглая кожа Элины, что очень непривычно для певицы. Поскольку это продукт, содержащий экстракт апельсина, кожа лица Элины имеет оранжевый оттенок.

Перед песенным конкурсом “Eesti Laul” в марте Элина Нечаева поделилась резкой критикой в сторону всех конкурсных песен. “Мне нравится, когда песня интересна и когда у нее есть прогресс. Это самое главное. В песнях “Eesti Laul” этого года я не вижу прогресса. Это очень важно для меня”, — сказала Нечаева в программе “Hommik”.